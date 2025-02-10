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«Скорее всего, будет мир макрорегионов». Прогноз от Андрея Савиных

10 февраля 2025 12:18
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С чем связана приостановка работы Агентства США по международному развитию? Чем занималась эта организация и что придет ей на смену? Эти и другие вопросы рассмотрели гости авторского проекта «САСС уполномочен заявить».

Надежда Сасс, ведущая
Что нам стоит перенять как Союзному государству из всей это истории?

«Скорее всего, будет мир макрорегионов». Прогноз от Андрея Савиных-2

Андрей Савиных, эксперт по международным отношениям, дипломат:
Первое и главное, дело все в том, что мир сейчас проходит серьезную трансформацию. Глобализация рушится, а какую форму мир примет, скорее всего, это будет мир макрорегионов, где группы государств будут формировать единые рынки для себя, создавать новое разделение труда, свои собственные финансовые системы. И я полагаю, что таких реальных макрорегионов будет не более четырех, может быть пять. Но сейчас никто не скажет. Но мне кажется, что формироваться они будут по цивилизационному признаку – вокруг ценностей цивилизации. Отсюда первое и главное требование для мягкой силы, для ее эффективности – если вы хотите быть эффективными, вам должна быть ценна привлекательная картина мира. И начинать надо не с трансляции вовне, а с создания этой картины для собственного населения, чтобы люди вот в этом макрорегионе понимали, ради чего мы живем, ради чего мы готовы жертвовать, может быть, даже умирать, защищая эту свою цивилизацию? И что мы хотим построить? И если вот эта картина станет привлекательной, то такой макрорегион начнет прирастать дополнительными странами, каждая из которых будет проситься, возьмите и нас к себе.

Вот я думаю, что если мы говорим о Союзном государстве, то оно должно выступить таким вот ядром, вокруг которого начнет формироваться вот этот поезд привлекательности и пояс соединения, создания своей собственной цивилизационной, межгосударственной, экономической и политической основы. 

# Международная политика # Надежда Сасс # Андрей Савиных

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