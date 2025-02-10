«Скорее всего, будет мир макрорегионов». Прогноз от Андрея Савиных

Андрей Савиных, эксперт по международным отношениям, дипломат:

Первое и главное, дело все в том, что мир сейчас проходит серьезную трансформацию. Глобализация рушится, а какую форму мир примет, скорее всего, это будет мир макрорегионов, где группы государств будут формировать единые рынки для себя, создавать новое разделение труда, свои собственные финансовые системы. И я полагаю, что таких реальных макрорегионов будет не более четырех, может быть пять. Но сейчас никто не скажет. Но мне кажется, что формироваться они будут по цивилизационному признаку – вокруг ценностей цивилизации. Отсюда первое и главное требование для мягкой силы, для ее эффективности – если вы хотите быть эффективными, вам должна быть ценна привлекательная картина мира. И начинать надо не с трансляции вовне, а с создания этой картины для собственного населения, чтобы люди вот в этом макрорегионе понимали, ради чего мы живем, ради чего мы готовы жертвовать, может быть, даже умирать, защищая эту свою цивилизацию? И что мы хотим построить? И если вот эта картина станет привлекательной, то такой макрорегион начнет прирастать дополнительными странами, каждая из которых будет проситься, возьмите и нас к себе.

Вот я думаю, что если мы говорим о Союзном государстве, то оно должно выступить таким вот ядром, вокруг которого начнет формироваться вот этот поезд привлекательности и пояс соединения, создания своей собственной цивилизационной, межгосударственной, экономической и политической основы.