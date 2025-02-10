Почему безопасность в Европе стала уязвимой и кто стоит за её гарантиями? Анонс ток-шоу «По существу»

Беларусь в международной системе координат. Какие главные итоги Ялтинской конференции, которой исполняется 80 лет и как с тех пор поменялись взгляды на мир? Почему безопасность в Европе стала уязвимой и кто стоит за ее гарантиями? Какова роль нашей страны на региональной арене, и как белорусская мягкая сила работает за рубежом?

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