Прямой эфир

Почему безопасность в Европе стала уязвимой и кто стоит за её гарантиями? Анонс ток-шоу «По существу»

10 февраля 2025 09:33
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Беларусь в международной системе координат. Какие главные итоги Ялтинской конференции, которой исполняется 80 лет и как с тех пор поменялись взгляды на мир? Почему безопасность в Европе стала уязвимой и кто стоит за ее гарантиями? Какова роль нашей страны на региональной арене, и как белорусская мягкая сила работает за рубежом?

Этим вечером на площадке общественно-политического ток-шоу «По существу» будут искать ответы на эти и другие вопросы. 

Почему безопасность в Европе стала уязвимой и кто стоит за её гарантиями? Анонс ток-шоу «По существу»-2

Стать участником прямого эфира может каждый. Если у вас есть что сказать по существу переходите в чат трансляции на канале YouTube. Попасть туда можно с помощью QR-кода, который со стартом программы появится на TV экранах. Сканируйте и присоединяйтесь к дискуссии. Наиболее интересные послания могут прозвучать в ток-шоу и будут адресованы спикерам. Не пропустите единственное общественно-политическое ток-шоу, которое выходит на отечественном телевидении в прямом эфире. 

Включайте «По существу» этим вечером в 18:30.

# Международная политика

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