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«Слава Богу, у Путина есть такой друг». Политолог о действиях Лукашенко 24 июня

04 июля 2023 07:42
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».  

«Слава Богу, у Путина есть такой друг». Политолог о действиях Лукашенко 24 июня-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Лукашенко спас Россию. В этом утверждении нет ни капли пафоса, ни малейшего преувеличения – это просто факт. И слава Богу, что факт! Белорусский Президент Александр Лукашенко действительно спас Россию от самоуничтожения.

В течение суток наша братская супердержава в буквальном смысле вдруг зависла над пропастью. В теплый субботний день 24 июня все переменилось.

Подробности читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов # Фотофакт

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