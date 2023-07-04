«Слава Богу, у Путина есть такой друг». Политолог о действиях Лукашенко 24 июня

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Лукашенко спас Россию. В этом утверждении нет ни капли пафоса, ни малейшего преувеличения – это просто факт. И слава Богу, что факт! Белорусский Президент Александр Лукашенко действительно спас Россию от самоуничтожения.
В течение суток наша братская супердержава в буквальном смысле вдруг зависла над пропастью. В теплый субботний день 24 июня все переменилось.
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