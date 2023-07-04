Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав государств ШОС

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принимает сегодня, 4 июля, участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие проходит в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь в ближайшее время планирует стать полноправным участником ШОС. На саммите в Самарканде в сентябре 2022 года было принято решение о начале соответствующей процедуры. Белорусская сторона рассчитывает сделать это в максимально возможные сжатые сроки. Ожидается, что Президент во время заседания озвучит предложения по развитию Организации и позицию Минска по многим актуальным вопросам.