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Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав государств ШОС

04 июля 2023 07:31
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принимает сегодня, 4 июля, участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие проходит в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав государств ШОС-1

Беларусь в ближайшее время планирует стать полноправным участником ШОС. На саммите в Самарканде в сентябре 2022 года было принято решение о начале соответствующей процедуры. Белорусская сторона рассчитывает сделать это в максимально возможные сжатые сроки. Ожидается, что Президент во время заседания озвучит предложения по развитию Организации и позицию Минска по многим актуальным вопросам.

Все подробности – в наших следующих выпусках.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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