Лукашенко: действия НАТО ставят мир на грань глобального конфликта

Действия НАТО ставят мир на весьма опасную грань глобального конфликта. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 18 мая, на встрече с участниками заседания ПА ОДКБ, информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Глава государства отметил, что мы в очередной раз стали свидетелями расширения Североатлантического блока после присоединения Финляндии к НАТО, к вступлению готовится Швеция. Уровень жизни в странах Европы стремительно падает, ухудшаются экономические перспективы, а Запад идет на эскалацию международной напряженности и голосами политиков открыто признается, что готовится к войне, обратил внимание белорусский лидер. И центральной ареной противостояния и полем боя на нашем континенте остается Украина.