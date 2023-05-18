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Лукашенко: действия НАТО ставят мир на грань глобального конфликта

18 мая 2023 08:04
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Действия НАТО ставят мир на весьма опасную грань глобального конфликта. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 18 мая, на встрече с участниками заседания ПА ОДКБ, информирует Telegram-канал «Пул Первого»

Глава государства отметил, что мы в очередной раз стали свидетелями расширения Североатлантического блока после присоединения Финляндии к НАТО, к вступлению готовится Швеция. Уровень жизни в странах Европы стремительно падает, ухудшаются экономические перспективы, а Запад идет на эскалацию международной напряженности и голосами политиков открыто признается, что готовится к войне, обратил внимание белорусский лидер. И центральной ареной противостояния и полем боя на нашем континенте остается Украина. 

# Международная политика # Александр Лукашенко

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