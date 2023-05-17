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Владимир Андрейченко встретился с председателем Мажилиса парламента Казахстана

17 мая 2023 18:04
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Минск и Астана всегда придерживались взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня Беларусь и Казахстан – стратегические партнеры. И наша страна рассчитывает на дальнейшее развитие отношений в духе дружбы. Об этом заявил председатель Палаты представителей на встрече со своим коллегой Ерланом Кошановым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Владимир Андрейченко встретился с председателем Мажилиса парламента Казахстана-1

В межгосударственном взаимодействии народная дипломатия всегда имела особое значение. В парламентах Казахстана и Беларуси созданы рабочие группы по сотрудничеству, сегодня стороны обсудили в том числе углубление белорусско-казахстанского парламентского диалога. Основа отношений – конечно, экономика. Осенью в Беларуси планируется проведение заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Казахстаном. 

# Беларусь-Казахстан # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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