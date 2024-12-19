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Путин: Москва будет рассматривать угрозы Минску как создание аналогичных угроз для самой России

19 декабря 2024 13:48
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Защита Беларуси – важная компонента обновленной ядерной доктрины России. Об этом заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они посвящены итогам года.

Путин: Москва будет рассматривать угрозы Минску как создание аналогичных угроз для самой России-2

В основном вопросы касались внутренних дел России, но в условиях текущей геополитической обстановки невозможно обойти вниманием и внешнюю политику. На фоне угроз, которые то и дело доносятся из-за рубежа и в сторону Москвы, и в сторону Минска, заявление, сделанное Путиным, в очередной раз подтверждает не просто дружеские, но братские отношения Беларуси и России. Москва будет рассматривать угрозы Минску так же, как создание аналогичных угроз для самой России, отметил ее лидер. Он также напомнил, защита Беларуси – важная компонента обновленной ядерной доктрины России.

# Беларусь-Россия # Владимир Путин # Международная политика

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