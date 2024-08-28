В Париже началось судебное слушание дела Павла Дурова

Парижский суд освободил из-под стражи основателя Telegram Павла Дурова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение было вынесено во время первого слушания. Однако это не означает, что предприниматель выйдет на свободу. Местные СМИ сообщают, что это лишь процессуальный момент.

Заседание еще продолжается. Идет первый опрос потенциального подозреваемого, в результате которого будет принято решение о дальнейшей судьбе миллиардера. Но несмотря на начало судебных разбирательств, французские власти так и не предоставили доступ дипломатам для оказания консульской помощи Дурову. Отметим, он является гражданином четырех стран. Так, Париж по-прежнему не дал ответ на запрос России и ОАЭ по поводу предоставления доступа к задержанному. Напомним, основатель Telegram был задержан 24 августа вечером по прилете в Париж и с тех пор оставался под арестом.