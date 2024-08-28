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В Париже началось судебное слушание дела Павла Дурова

28 августа 2024 17:19
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Парижский суд освободил из-под стражи основателя Telegram Павла Дурова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение было вынесено во время первого слушания. Однако это не означает, что предприниматель выйдет на свободу. Местные СМИ сообщают, что это лишь процессуальный момент.

В Париже началось судебное слушание дела Павла Дурова-2

Заседание еще продолжается. Идет первый опрос потенциального подозреваемого, в результате которого будет принято решение о дальнейшей судьбе миллиардера. Но несмотря на начало судебных разбирательств, французские власти так и не предоставили доступ дипломатам для оказания консульской помощи Дурову. Отметим, он является гражданином четырех стран. Так, Париж по-прежнему не дал ответ на запрос России и ОАЭ по поводу предоставления доступа к задержанному. Напомним, основатель Telegram был задержан 24 августа вечером по прилете в Париж и с тех пор оставался под арестом.

# Международная политика # Павел Дуров

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