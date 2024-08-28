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Инфляция в Литве продолжит расти в 2025 году – прогноз экспертов

28 августа 2024 16:57
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Пока литовские власти продолжают свои военные игры около восточных границ, экономика и финансовый сектор страны стремительно погружаются в бездну кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция в Литве продолжит расти в 2025 году – прогноз экспертов-2

Аналитики одного из местных банков прогнозируют, что рост инфляции в 2025 году превысит предыдущие показатели более чем в три раза. Ко всему прочему, эксперты отмечают, что повышение средней заработной платы замедлится, что сильно ударит по карману простых литовцев. По оценкам, подорожанию больше всего подвержены продукты питания и топливо. Но Вильнюс пока не намерен никак решать проблемы собственных граждан. Первостепенно на повестке дня у литовского правительства – увеличение военного потенциала республики.

# Экономический кризис # Экономика

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