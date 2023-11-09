Премьер-министр Кубы прибыл с официальным визитом в Беларусь

Новости Беларусь. В Беларусь с официальным визитом прибыл премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высокопоставленного гостя сегодня встречали в Национальном аэропорту Минск. Впереди насыщенная программа: деловые переговоры и знакомство с достопримечательностями.

Премьер-министр Кубы к нам прилетел прямиком из Китая. Гавана, как и Беларусь, широко представлена на Международной импортной выставке в Шанхае. Что касается взаимодействия с Минском – основой сотрудничества еще с советских времен остается дружба между белорусским и кубинским народом. Прекрасные политические связи – потенциал, для более тесного межсекторального сотрудничества, которое поднимет экономические и торговые отношения на тот же уровень.