Григорий Азарёнок: партия Лукашенко – это не политическое понятие, это весь народ

Есть ли здесь закономерность? Тему продолжит Григорий Азаренок в рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Время авторской журналистики. Иногда сложные политические пертурбации объясняются простыми человеческими мотивациями. И, как правило, в ряду антигосударственников появляются люди самых низких моральных качеств.

Григорий Азаренок, СТВ:

А ведь и прав был в свое время Александр Николаевич Островский. «Всего два сорта и есть, деваться некуда. Либо патриот своего Отечества, либо мерзавец своей жизни». Давайте о сортах и поговорим сегодня.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Был такой у Достоевского, и не только у него – великий инквизитор. Тот, кто замышляет перевороты, кто готовит миру адский удел. Кто придумал цветные революции еще до всяких Шарпов. И вот что он сказал: «Мы дадим им тихое и смиренное счастье, счастье слабосильных существ. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором и плясками».

Ну как предвидел шариколенточнострингонавыносные похождения! Но интереснее другое слово – слабосильные существа. Вот он – мир манипуляционной демократии, сетевой обдуриловки. И типажи людей меняются, и уже почти не люди перед нами, а вот теперь уже и точно не люди. Питекантропы, сволочь. Портретная галерея ведь перед нами.

Григорий Азаренок:

А пойдем снова по классике. Герцен, радио свобода своего времени, либерал из либералов, побывав в их лагере, разочаровался страшно и выпалил правду матку. У них учреждена своя радикальная инквизиция, свой ценз для идей. Идеи и мысли, удовлетворяющие их требования, имеют права гражданства и гласности, другие объявляются еретическими и лишены голоса. У них образовалось свое обязывающее предание, своя религия, религия исключительная и притеснительная.