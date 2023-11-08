Григорий Азарёнок: партия Лукашенко – это не политическое понятие, это весь народ
Время авторской журналистики. Иногда сложные политические пертурбации объясняются простыми человеческими мотивациями. И, как правило, в ряду антигосударственников появляются люди самых низких моральных качеств.
Есть ли здесь закономерность? Тему продолжит Григорий Азаренок в рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
А ведь и прав был в свое время Александр Николаевич Островский. «Всего два сорта и есть, деваться некуда. Либо патриот своего Отечества, либо мерзавец своей жизни». Давайте о сортах и поговорим сегодня.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Был такой у Достоевского, и не только у него – великий инквизитор. Тот, кто замышляет перевороты, кто готовит миру адский удел. Кто придумал цветные революции еще до всяких Шарпов. И вот что он сказал: «Мы дадим им тихое и смиренное счастье, счастье слабосильных существ. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором и плясками».
Ну как предвидел шариколенточнострингонавыносные похождения! Но интереснее другое слово – слабосильные существа. Вот он – мир манипуляционной демократии, сетевой обдуриловки. И типажи людей меняются, и уже почти не люди перед нами, а вот теперь уже и точно не люди. Питекантропы, сволочь. Портретная галерея ведь перед нами.
Григорий Азаренок:
А пойдем снова по классике. Герцен, радио свобода своего времени, либерал из либералов, побывав в их лагере, разочаровался страшно и выпалил правду матку. У них учреждена своя радикальная инквизиция, свой ценз для идей. Идеи и мысли, удовлетворяющие их требования, имеют права гражданства и гласности, другие объявляются еретическими и лишены голоса. У них образовалось свое обязывающее предание, своя религия, религия исключительная и притеснительная.
Столкнулись с проблемой: оператора не могли найти. Пришла бумажка, нужно было показать гаишника, которого сбила на одном из митингов, показать его в гипсе. Операторы у себя в отделе сидели и не хотели ехать.
Григорий Азаренок:
Как вам? Мы самые честные, говорите правду, пропагандисты. На нашесте куры и петухи под телеканалами именно это и кукарекали. А вот поехать и на свае вочы посмотреть на сбитого их побратымом-бугаем милиционера – нет, увольте, не интересно, нам это не надо, мы выше таких мелочей. Вот они – совести и совестники, лица светлые до галюнов, вот их неподкупность. А чуть что не по их – вы фсе врети.
– Может быть, поэтому люди просто обалдели, может быть, потому что скинули бомбу на больницу, на церковь?
– А вот уже пошли фейки про шпиталь, вот уже подъехала вся эта история.
– Фейки про шпиталь.
Григорий Азаренок:
Что о таких сказать? Лучше Солоневича не придумаешь – и над этой сволочью возвышался слой людей, одержимых ненавистью ко всему в мире, слой фанатиков, изуверов, садистов, кровавых мечтателей маратовского стиля. Они – джюст коаст – не социальный, а биологический осадок нации.
И вот этот осадок претендовал на то, каб беларусамі звацца. Претендовал на право и имя нашей Родины. Слава Богу, осадок выпал. И на всех вас мы…
А белорусы – другие. Настоящие. Один, претендующий на философию, а на самом деле дебил клинический, любит порассуждать, мол, у Лукашенко очень размытая социальная база, ее нельзя вписать ни в партию, ни в профсоюз, ни во фракцию какую-то. Конечно, потому что партия Лукашенко – это не политическое понятие. Это люди совести, а это никакими доктринами не предусмотрено. Это люди долга, а это в брошюре не пропишешь. Это те, кто живет по-людски и другим помогает. И их много. Больше чем вас, питекантропы и осадок. Партия Лукашенко – это весь народ.
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