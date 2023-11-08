Алейник: между белорусским и турецким бизнесом поддерживаются устойчивые связи

Беларусь готова предложить турецким партнерам площадки для реализации выгодных перспективных проектов. В Анкаре прошло заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между странами налажено активное инвестиционное сотрудничество. В экономику Беларуси турецкими партнерами уже вложено полтора миллиарда долларов. Так, на территории Беларуси реализуется проект в области сотовой связи с участием турецкой компании. А в стадии начальной проработки находится трехсторонний проект с Россией, связанный со строительством завода железобетонных конструкций. Отдельное внимание и наращиванию товарооборота продовольственными товарами.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

В условиях западных санкций первостепенный интерес для Республики Беларусь представляет решение вопросов взаиморасчетов, логистики, доставки товаров в Турцию, а также через Турцию в третьи страны и страны глобального Юга. С удовлетворением хотел бы констатировать, что между бизнесом обеих стран поддерживаются устойчивые связи, имеется хорошая основа для дальнейшего развития делового взаимодействия не только на межправительственном и межведомственном уровне, но и на уровне межрегионального сотрудничества.

По итогам прошедшего заседания стороны подписали протокол, который станет новой программой действий. Это своего рода дорожная карта развития двусторонних экономических отношений на ближайшую перспективу.