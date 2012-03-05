Лукашенко поздравил Путина по случаю избрания на пост президента Российской Федерации

К этому часу обработано почти 100% бюллетеней.

У ближайшего соперника Владимира Путина, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, голосов практически в 4 раза меньше – около 17%. На третьем месте Михаил Прохоров, за которого свои голоса отдали почти 8%. Далее идет Владимир Жириновский и Сергей Миронов, каждый набравшие соответственно 6% и 4%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хотя цифры эти пока не окончательные, уже очевидно, что второго тура не будет.

Основываясь на предварительных данных подсчета голосов, глава российского ЦИК объявил Владимира Путина избранным президентом России. В этом статусе премьер-министр будет вплоть до инаугурации, которая состоится в мае.

Президент Беларуси поздравил Владимира Путина по случаю избрания на пост президента Российской Федерации. Александр Лукашенко выразил уверенность, что богатейший опыт государственной деятельности Владимира Путина будет и впредь способствовать поступательному развитию интеграционных процессов на благо народов Беларуси и России.