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Казахстан намерен отказаться от миссии ОБСЕ в качестве наблюдателя за избирательными процессами в стране

02 марта 2012 12:20
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Об этом заявил президент Нурсултан Назарбаев. По его мнению, деятельность этой международной организации сведена к одностороннему подходу, который «представляет собой давление одних стран на другие».

15 января в Казахстане прошли внеочередные выборы депутатов Мажилиса. Наибольшее число голосов получила Народно-демократическая партия «Нур Отан». Наблюдатели от СНГ и ШОС оценили прошедшие выборы как свободные, открытые и прозрачные. Представители же ОБСЕ назвали их не соответствующим фундаментальным демократическим стандартам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы # Нурсултан Назарбаев # ОБСЕ

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