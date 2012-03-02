Казахстан намерен отказаться от миссии ОБСЕ в качестве наблюдателя за избирательными процессами в стране

Об этом заявил президент Нурсултан Назарбаев. По его мнению, деятельность этой международной организации сведена к одностороннему подходу, который «представляет собой давление одних стран на другие».

15 января в Казахстане прошли внеочередные выборы депутатов Мажилиса. Наибольшее число голосов получила Народно-демократическая партия «Нур Отан». Наблюдатели от СНГ и ШОС оценили прошедшие выборы как свободные, открытые и прозрачные. Представители же ОБСЕ назвали их не соответствующим фундаментальным демократическим стандартам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.