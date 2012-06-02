Лукашенко поздравил президента Италии с Днем провозглашения Республики

Новости Италии. Италия отмечает национальный праздник – День провозглашения Республики. 2 июня 1946 года все население (впервые включая даже женщин) пришло на выборы. А это значило – навсегда распрощаться с монархией.

Сегодня по случаю праздника в итальянской столице прошел традиционный военный парад. В нем участвовали представители практически всех родов войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С национальным праздником, Днем провозглашения Республики, президента Италии Джорджо Наполитано поздравил Александр Лукашенко. Глава нашего государства выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве стран.