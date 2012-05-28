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В банке данных одаренной и талантливой молодежи Беларуси - 5,5 тысяч человек

28 мая 2012 18:24
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Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко вручил свидетельства, удостоверения, нагрудные знаки и дипломы лучшим представителям одаренной и талантливой молодежи Беларуси. 

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Непозволительно государству разбрасываться самым дорогим, что у него есть, – талантами. В свое время я поручил создать банк данных талантливой молодежи,    чтобы ваши подвиги, успехи и достижения, ваши имена были  закреплены в документах, перенесены на электронные носители, чтобы вся страна, видя вас, могла  востребовать ваш талант в разных сферах деятельности. И для себя тогда подумал, что я возьму лично на контроль этот вопрос.
К сожалению, члены Правительства, которым это доверено, из рук вон плохо исполняют свои функциональные обязанности в этой части. И это мы исправим. Мы изучили ситуацию в этом плане.
До сего дня мы вкладываем не только финансовые средства в то, чтобы вы стали великими. Мы вас нашли, выявили, развили ваш талант. Так почему мы не можем воспользоваться этим талантом внутри нашей страны для развития нашего государства! Если кто-то едет за границу и может, и хочет, да ради Бога.
Государство это должно организовывать и от этого получать эффект.   

В банке данных одаренной и талантливой молодежи сегодня более 5,5 тысяч человек. В него автоматически попадут и все, кто награжден сегодня во Дворце Республики. А это учащиеся и студенты, которые завоевали золотые медали на различных международных олимпиадах, конкурсах и фестивалях.

За этот учебный год только белорусские школьники завоевали 54 награды высокой пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в области образования # Александр Лукашенко # Государственная политика # Фотофакт

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