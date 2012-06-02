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Хосни Мубарак, экс-президент Египта, приговорен к пожизненному заключению

02 июня 2012 12:52
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Новости Египта. В Египте огласили приговор по делу экс-президента страны. Пришедшее к власти военное руководство обвиняло Хосни Мубарака в отдаче приказа о подавлении революционных настроений в рамках так называемой «Арабской весны» в минувшем году. Суд приговорил экс-лидера страны к пожизненному заключению. Тот же срок получил и бывший министр внутренних дел Египта.

После оглашения приговора в зале суда и на улице начались потасовки. Собравшиеся сторонники Мубарака, недовольные нынешними властями, требуют признать приговор недействительным и призывают к чисткам в рядах судей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в стране отменили режим чрезвычайного положения. И некоторые эксперты опасаются, что к вечеру обстановка в стране пирамид станет взрывоопасной.

# Массовые беспорядки в Египте # Хосни Мубарак

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