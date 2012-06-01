Визит Путина в Беларусь 31 мая - 1 июня. Полная версия

Новости Беларуси.

02.06. Выпуск новостей в 16.30

Политологи, дипломаты и экономисты обсуждают договоренности, достигнутые лидерами Беларуси и России в Минске. Этот визит Владимира Путина в нашу страну уже называют историческим и дающим начало новой эры белорусско-российских отношений.

Президенты продемонстрировали солидарность по всем ключевым позициям сотрудничества: от торговли до военпрома, дипломатии и политики.

Юрий Павловец, политолог:

Сегодня многие говорят о том, что первый визит президента Российской Федерации в Республику Беларусь означает то, что в Кремле сегодня расставили приоритеты. В первую очередь, взаимоотношение со своими ближайшими партнерами. Это сигнал не только для белорусского руководства, но и в принципе для стран Западной Европы.

Сегодня Россия является ближайшим партнером Беларуси, она готова всячески помогать как на внутриполитическом, экономическом развитии, так и на внешнеполитической арене.

Павел Потапейко, политолог:

Путин подчеркнул, что для России важнее союзника чем Беларусь на сегодняшний день нет. Давайте вспомним сколько за последние годы было всевозможных спекуляций на тему того, что, мол, между Беларусью и Россией не все гладко. То, что произошло в эти дни, решительно и однозначно кладет предел подобным спекуляциям.

Лидеры наших государств однозначно, недвусмысленно подчеркнули, что теснее, ближе союзников просто нет.

01.06. Выпуск новостей в 16.30

Завершился официальный визит президента России в Беларусь. В Национальном аэропорту Минск Владимира Путина провожал лично Александр Лукашенко.

Утром на площади Победы в Минске Владимир Путин возложил венок из красных роз к обелиску. Красные гвоздики легли к вечному огню. Память погибших в Великой отечественной войне высокий гость почтил минутой молчания. По традиции, по окончании церемонии торжественным маршем по площади прошла рота почетного караула и военный оркестр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин пообещал Лукашенко «переговоры по четвертому траншу» из фонда ЕврАзЭС

Первое общение президентов Беларуси и Росии в Минске 31 мая произошло уже по пути государственную резиденцию Заславль. Из Национального аэропорта Александр Лукашенко и Владимир Путин отправились туда в одном автомобиле.

Зеленые лужайки, сосновый бор и свежий воздух. Сама резиденция в Заславле располагает к комфортному и долгому общению, где принимают самых близких гостей. Кода Путин впервые был избран президентом, первая его встреча с Лукашенко состоялась тоже именно здесь.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В преддверии 20-летия установления дипломатических отношений между Россией и Беларусью, приветствуя Вас здесь, в Беларуси, хочу поблагодарить Вас и российское руководство за все то, что вы сделали, особенно в последние годы. Все-таки у нас есть результаты и в политике, и в экономике. Главный результат наших политических действий – это все-таки союзный проект, создание Союзного государства.

Нам надо действовать и укреплять наше Союзное государство, продвигать его по разным направлениям.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Хочу Вам выразить особые слова благодарности за Вашу позицию последовательного сторонника интеграционных процессов на постсоветском пространстве. И между Россией и Беларусью. Здесь и Союзное государство, и Единое экономическое пространство, и Таможенный союз, и будущий наш Евразийский союз.

Большая часть переговоров, как и ожидалось, прошла за закрытыми дверями. Лидеры общались тет-а-тет всего около часа. Как оказалось, они начали переговоры еще в машине и на двусторонней официальной встрече лишь подтвердили все позиции, о чем и заявили уже в присутствии делегаций двух стран.

Александр Лукашенко:

Необходимо обеспечивать не только дальнейшее наращивание объемов торговли. Нам надо создавать совместные предприятия, что мы и делаем, нам надо создавать совместные холдинги, нам надо прекращать конкурировать друг с другом хотя бы в рамках Таможенного союза, вместе выходить на рынки третьих стран. Мы к этому готовы.

Я благодарен россиянам, Вам, Владимир Владимирович, за принятое Вами решение. Вы нас поддержали по строительству атомной электростанции в Беларуси. Это высокие технологии. Я только что обсуждал эту проблему с Владимиром Владимировичем. Думаю, что нам надо там активизироваться для того, чтобы построить самую современную, самую лучшую, самую красивую станцию в мире. И здесь, в центре Европы.

Владимир Путин:

Сейчас экономика Беларуси работает с профицитом. Рост ВВП (5 с лишним процентов), и в прошлом году у вас был очень хороший рост, – это все-таки знак того, что и наши совместные усилия в рамках Единого экономического пространства дают о себе знать, и осмысленные, абсолютно оправданные действия Правительства Беларуси приводят к такому положительному результату.

Мы с вами видим, что происходит в некоторых странах Европы, которые своевременных шагов не сделали. Сейчас они переживают очень тяжелые времена.

Итоги переговоров лидеры закрепили в совместном заявлении, где подтвердили стратегический характер отношений, определили ключевые позиции их развития. И о главных итогах рассказали журналистам. Их можно разделить на два блока: двусторонние отношения и евразийская интеграция. Так, для ускорения строительства Евразийского союза стороны договорились вести совместную промышленную политику.

Трижды за встречу Владимир Путин заявил: его визит — знак особых партнерских отношений. А Александр Лукашенко подчеркнул дважды: закрытых тем не осталось.

Александр Лукашенко:

Я скажу просто, по-человечески: мы обсуждали проблемы, которые улучшат жизнь наших людей. И в этом контексте мы обсуждали все вопросы: от тарифов до единых проектов создания совместных, белорусско-российских предприятий, холдингов на территории Единого экономического пространства.

Этот визит важнее многих экономических договоренностей Беларуси и России, а также и с другими государствами. Это сигнал к тому, что у нас большое будущее. Что касается Беларуси, мы с достоинством пройдем этот путь.

Владимир Путин:

Сам факт моего первого зарубежного визита в братскую Беларусь безусловно отражает особый характер наших отношений.

Мы приняли решение о том, что из антикризисного фонда ЕврАзЭС будет предоставлен очередной, третий, транш кредита. И мы начнем обстоятельные переговоры по четвертому траншу. Мы с удовлетворениям констатировали, что это своевременно, целесообразно и возможно сделать, учитывая позитивную динамику, которую набирает белорусская экономика.

Серьезную отдачу ожидаем от реализации совместных проектов в сфере энергетики, машиностроения и передовых технологий. В этом контексте особо выделю проект сооружения Белорусской АЭС, который имеет все шансы стать крупнейшим и современнейшим проектом в истории двусторонних отношений.

Переговоры длились всего около двух часов. И это можно объяснить — просто время непростых согласований уже позади, о чем и пошутил Путин.

Владимир Путин:

Очень рад возможности в таком широком составе поговорить о двусторонних проблемах. Кобяков на меня смотрит – он столько крови у меня выпил за последние годы, и Вы ещё к нам в Москву его прислали, чтобы он остатки там из меня вытянул.

Кровь пили в этот раз только комары — резиденция в лесу все-таки. А что касается контроля за всеми договоренностями, то в этот раз Александр Лукашенко предложил лично президентам проследить за выполнением совместных проектов в высокотехнологичных отраслях. Прорыв в этой области может увеличить товарооборот, который уже и к этому момент рекордный — почти 40 миллиардов долларов.

Андрей Русакович, политолог, кандидат исторических наук:

Заявления лидеров двух государств являются недвусмысленным указанием, на то, что Беларусь будет поддерживаться Россией. И более того, это показывает, что на постсоветском пространстве интеграция Беларуси. Росси и Казахстана становится важным фактором международных отношений.

Среди итогов переговоров — заявление о начале активной фазы возведения белорусской АЭС. Причем 50% средств будет освоено местными строителями. Беларусь готова предложить партнерам и ещё ряд проектов на условиях прямых инвестиций — от строительства ГЭС до совместного производства оборудования.

Сергей Кириенко, гендиректор российской госкорпорации «Росатом»:

Начались работы по подготовке котлована. Сегодня уже первый ковш забрал землю из котлована будущей станции. Хотя подготовительные работы идут уже довольно давно. Открыта также линия по финансированию работ, связанных с проектированием. Так что у нас все идет в соответствии с графиком.

Стороны выходят на единую промышленную политику. Начать предлагается с трех направлений — транспорта на территории ЕЭП, единых политики в производстве колесной техники, кооперации в авиапроме. Среди белорусских инициатив -- придание товарам таможенной тройки статуса «Сделано в Едином экономическом пространстве».

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы считаем, что этот вопрос назрел уже давно. Наши предприятия получают разрешительные документы и лицензии в своей стране, но это не освобождает их от необходимости получения документов и сертификатов в другой стране ЕЭП, что создаёт дополнительные препятствия для ведения бизнеса.

Это, кстати, тянет за собой целый шлейф пока ещё нерешенных вопросов. Речь о снятии всех административных и технических барьеров для свободного движения товаров, а значит и о равном доступе к госзакупкам.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Итоги впечатляющие. Это экономический, политический прорыв. Более того, мы сейчас видим, что открывается новая страница в наших взаимоотношениях. Очень важно заявление о невмешательстве в дела суверенных государств. Именно с этим заявлением Путин поедет в Европу. Самое важное, что мы наблюдаем: на наших глазах формируется новый мощный геополитический центр — я имею ввиду евразийский проект.

Еще одна важная тема — международное позиционирование государств-членов ЕЭП. Как известно, 2013-ый — год председательства России в «Большой двадцатке». И российская сторона заинтересована в продвижении интеграционного объединения.

Сергей Брилев, тележурналист (Россия):

Мне, например, очень занятно посмотреть, приедет ли Путин в Париж исключительно как президент России или часть вопросов он будет ставить от лица всего Таможенного союза и всего Единого экономического пространства. Мы это узнаем скорее не в Минске, а вечером в пятницу по итогам визита в Берлин. Вот это, мне кажется, любопытная интрига, которая может получить продолжение и сейчас, и на будущее.

Как заявил Владимир Путин, практика визитов к нам делегаций российских регионов в ближайшее время будет продолжена. И пригласил Александра Лукашенко побывать в Москве с ответным официальным визитом.

Путин считает Беларусь ближайшим родственником для России

Новости Беларуси, 31 мая, 19.30.

Визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Беларусь начался. Российский борт №1 приземлился в национальном аэропорту Минск. У самолета российского коллегу встречал лично президент Беларуси Александр Лукашенко, что свидетельствует о высочайшем уровне взаимоотношений между нашими странами. Еще одно подтверждение тому — приезд Путина в Минск, первый официальный визит российского президента после его вступления в должность. Хотя стран-претендентов было несколько как на постсоветском пространстве, так и в Старом Свете. Не полетел российский лидер и в США на саммит «большой восьмерки». Завершилась церемония встречи прохождением роты почетного караула.

Президенты прошлись по всем основным темам. Как отметил Александр Лукашенко, за 20 лет дипломатических отношений Беларусь и Россия как никто продвинулись в интеграции. Есть заметные результаты в двусторонней экономике, этому способствуют Таможенный союз и Единое экономическое пространство. И в подтверждение этих слов Владимир Путин сказал: «Беларусь для России — ближайший родственник».

Александр Лукашенко:

У нас есть результаты и в политике, и в экономике. Главный результат наших политических действий — это всё-таки союзный проект, создание Союзного государства. Я очень часто думаю над этим, и люди порой нас критикуют за то, что мы медленно идём. Но задаю себе вопрос — и сегодня, готовясь к этой встрече: на каком направлении мы или какие-то страны достигли большего? У нас нет границ между двумя странами, у нас люди спокойно перемещаются из Москвы в Минск и наоборот. У нас люди имеют равные права: и россияне в Беларуси, и белорусы в России. И многие другие вещи. Мы имеем единое оборонное пространство, мы имеем общие противовоздушные войска, мы имеем союзную группировку на западном направлении, которая реально действует.

Владимир Путин:

Рост товарооборота составил 40%. Это один из очевидных рекордов в этом направлении и для Беларуси, и для России – оборот 39 миллиардов. Уже за первые 4 месяца текущего года рост составил почти 30%. Всё-таки это явное свидетельство правильного выбора в направлении интеграции.

Алексей Венедиктов, главный редактор российской радиостанции:

Вообще я знаю, что Владимир Владимирович всегда очень строго относится к символам и к жестам. Поэтому, конечно, выбор Беларуси, как страны первого визита в официальном качестве, обусловлен теми интеграционными процессами, которыми озабочен Путин. Я имею в виду создание Евразийского союза. Для него это задача этого шестилетия, он об этом неоднократно говорил. И если он приехал к вам, значит, он надеется на какой-то прорыв.

В связи с визитом на центральных улицах Минска сегодня и завтра будет временно ограничиваться движение транспорта, водителей призывают, по возможности, выбирать объездные пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.