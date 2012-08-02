Лукашенко потребовал от Генпрокуратуры усилить работу по борьбе с коррупцией, а не увлекаться теориями и законодательными изысканиями

Новости Беларуси. Президент Беларуси потребовал от Генеральной прокуратуры усилить работу по борьбе с коррупцией вместо того, чтобы увлекаться теориями и законодательными изысканиями. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросу совершенствования деятельности органов прокуратуры.

Глава государства отметил, что в последние годы во многом благодаря координирующей роли Генпрокуратуры в стране снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Однако эта система должна развиваться, чтобы оперативно и адекватно реагировать на современные вызовы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Генеральная прокуратура чрезмерно увлекалась теориями и законодательными изысканиями, ограничиваясь при этом узковедомственными подходами без учета интересов и взаимодействия с другими структурами. Как результат, вносимые предложения нередко имели декларативный дискуссионный характер. Они недостаточно продуманны, особенно в части финансовых затрат научной и кадровой обеспеченности.

При назначении на должность нынешнего генерального прокурора мною была поставлена задача повысить эффективность деятельности органов прокуратуры. Сегодня хотелось бы услышать что сделано в этом направлении и как изменились внутриведомственные подходы к оценке результативности надзора.

Кроме того, существует еще ряд проблем, нуждающихся в решении. Во-первых, в стране по-прежнему совершаются преступления коррупционной направленности. В этой связи меня очень интересует, что делается в сфере борьбы с коррупцией, как организовано сотрудничество с уполномоченными органами и координация их действий, что мешает плодотворной работе. Во-вторых, вызывает тревогу система подбора расстановки кадров. Настораживает тот факт, что в последние годы процесс обновления личного состава приобрел перманентный характер. В-третьих, хотелось бы услышать от участников совещания объективную и взвешенную оценку состояния следственной работы и качества расследования уголовных дел.