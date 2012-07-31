Глава Госпогранкомитета Беларуси и командующий ВВС и войсками ПВО освобождены от должностей после полета шведского самолета, руководители КГБ и Совбеза получили выговоры

Новости Беларуси. Сегодня освобождены от должностей председатель Госпогранкомитета Беларуси генерал-майор Игорь Рачковский и командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Дмитрий Пахмелкин. Формулировка -- за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по обеспечению национальной безопасности государства.

О том, что вначале этой недели будет принят ряд таких кадровых решений, президент Александр Лукашенко заявил еще на совещании с силовиками по вопросам деятельности Вооруженных Сил и Госпогранкомитета. Именно тогда Глава государства особо подчеркнул, что виновные в инциденте с полетом над Беларусью шведского самолета будут наказаны в кратчайшие сроки.

Игорь Рачковский и Дмитрий Пахмелкин зачислены в распоряжение своих ведомств. О неполном служебном соответствии предупреждены также министр обороны генерал-лейтенант Юрий Жадобин и начальник Генштаба Вооруженных Сил генерал-майор Петр Тихоновский. Кроме того, объявлен выговор госсекретарю Совета Безопасности генерал-полковнику Леониду Мальцеву и председателю КГБ генерал-лейтенанту Вадиму Зайцеву, сообщает ctv.by.