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  • Глава Госпогранкомитета Беларуси и командующий ВВС и войсками ПВО освобождены от должностей после полета шведского самолета, руководители КГБ и Совбеза получили выговоры

Глава Госпогранкомитета Беларуси и командующий ВВС и войсками ПВО освобождены от должностей после полета шведского самолета, руководители КГБ и Совбеза получили выговоры

31 июля 2012 15:24
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Новости Беларуси. Сегодня освобождены от должностей председатель Госпогранкомитета Беларуси генерал-майор Игорь Рачковский и командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Дмитрий Пахмелкин. Формулировка -- за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по обеспечению национальной безопасности государства.

О том, что  вначале этой недели будет принят ряд таких  кадровых решений, президент Александр Лукашенко заявил еще  на совещании с силовиками по вопросам деятельности Вооруженных Сил и Госпогранкомитета. Именно тогда Глава государства  особо подчеркнул, что  виновные в инциденте с полетом над Беларусью шведского самолета будут наказаны в кратчайшие сроки.

Игорь Рачковский  и Дмитрий Пахмелкин зачислены в распоряжение своих ведомств.  О неполном служебном соответствии предупреждены также  министр обороны генерал-лейтенант Юрий Жадобин и начальник Генштаба Вооруженных Сил генерал-майор Петр Тихоновский. Кроме того, объявлен выговор госсекретарю Совета Безопасности генерал-полковнику Леониду Мальцеву и председателю КГБ генерал-лейтенанту Вадиму Зайцеву, сообщает ctv.by.  

 

# Отставки и назначения в Беларуси

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