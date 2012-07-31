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Украинцы ночуют в палатках, чтобы получить загранпаспорт, без него нельзя выехать в Европу и другие страны

31 июля 2012 14:37
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Новости Украины. По украинскому паспорту пропускают только в Россию и Беларусь. Чтобы поехать в другую страну, украинцы должны получать загранпаспорта. Сейчас пик наплыва желающих получить заграничный паспорт, жителям Киева приходится занимать очередь с ночи и спать в собственных автомобилях, ожидая открытия соответствующего центра, сообщает ctv.by со ссылкой на «Комсомольскую правду в Украине».

Специалисты Межрегионального центра выдачи паспортных документов Киева:
В день мы принимаем по 100-150 человек, 20 из которых проходят через онлайн-регистрацию. Работой сотрудники завалены с самого утра, и рук просто не хватает. Мы уже думаем о том, чтобы расширить штат. Ведь тогда сможем обслуживать еще больше людей. 

Ежегодно в Украине оформляется около 1 млн. загранпаспортов. Стоимость оформления загранпаспорта на протяжении 30 дней составляет 407,15 грн (50 у.е.). Через посредников - в два раза дороже.

В Беларуси загранпаспорта для выезда из страны не нужны.

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