Бордюжа считает, что коллективные силы ОДКБ в Таджикистан вводить не надо

Новости Беларуси. Организации Договора о коллективной безопасности необходимо реагировать на позицию Узбекистана и ситуацию в Таджикистане. Такое мнение высказал президент 31 июля на встрече с генеральным секретарем ОДКБ.

Николай Бордюжа доложил главе белорусского государства о положении дел, связанных с нотой Узбекистана о приостановлении членства в организации. Большой блок вопросов касался подготовки к осенней сессии Совета коллективной безопасности. Она будет полностью посвящена вопросам военного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Ситуация обостряется вокруг постсоветского пространства и внутри, и Таджикистан - это проявление тенденции на негативное развитие обстановки.

Президент Беларуси и генеральный секретарь ОДКБ на встрече обсудили текущую деятельность организации, подготовку к учениям коллективных сил быстрого развертывания в Центральноазиатском регионе, которые начнутся через несколько дней. В сентябре пройдут крупные учения в Армении, а в октябре - миротворческих сил в Казахстане. Руководитель ОДКБ доложил главе белорусского государства об анализе последствий в связи с решением Узбекистана приостановить свою деятельность в организации договора коллективной безопасности и ситуации в Таджикистане.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Узбекистан не будет участвовать в коллективных усилиях, направленных на стабилизацию обстановки в Центральной Азии, а она очень непростая и связана прежде всего с тем, что происходит в Афганистане. Последствия от такого решения ощутит и сам Узбекистан, поскольку проблемы безопасности в одиночку решать достаточно сложно. Но Узбекистан самостоятельно пошел на такое решение. Ситуация в Таджикистане носит внутренний характер. Мы отслеживаем ситуацию, прорабатываем вопросы о возможности какой-то помощи с точки зрения материальных ресурсов вооруженным силам, правоохранительным органам Таджикистана. Что касается сути процессов, происходящих в Таджикистане, то они целиком и полностью касаются внутренней жизни Таджикистана и не требуют на сегодняшний день вмешательства каких-то коллективных сил. ОДКБ имеет сегодня необходимый силовой потенциал, который позволяет реагировать на любые вызовы и угрозы, возникающие перед государствами и требующие коллективных усилий.