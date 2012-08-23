Лукашенко поручил значительно пересмотреть систему поощрения белорусских спортсменов и тренеров

Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил призерам Олимпийских игр, тренерам государственные награды, присвоил почетные звания, объявил Благодарность Президента Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В торжественной церемонии награждения приняли участие более сорока спортсменов и тренеров.

После награждения состоялась откровенная беседа: что еще нужно белорусскому спорту? Президент признается: следил за каждым выступлением с особым трепетом, радовался победам и очень тяжело переживал промахи.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я смотрел выступления каждого. Я смотрел все практически выступления. Притом не в записи. Видел всех вас, видел ситуацию, обстановку, которая складывалась там, на Олимпиаде. И сходил с ума может быть больше, чем вы сами и ваши родители. Потому что я крайний. Потому что я последний. За мной никого нет. Я ответственный как за успех, так и за неудачи всех вас и нашей команды в целом. Но это моя жизнь, моя судьба. От этого никуда не денешься. Но и разбираться, принимать меры предстоит мне. И я это сделаю.

Никто не скрывает, что Олимпиада была одной из худших: многие надежды не оправдались. Впереди игры в Сочи и Рио-де-Жанейро. Но выводы надо делать уже сегодня.

Александр Лукашенко:

Я считаю, что виноваты и спортсмены, и тренера, прежде всего. А затем организаторы. Поэтому я призываю вас перестать пенять на кого-то, а искать причину в себе. Да, у нас может быть не все сделано в спорте так, как в Америке или Китае – не все. Но для того, чтобы выступать не хуже, чем в предыдущие годы, есть все. Надо искать людей, которые способны организовать тот или иной вид спорта и не потерять его. Если мы хотим завоевывать медали, надо сохранить те школы, которые у нас развиваются, и где мы имеем потенциал. Спорт давно уже перестал быть спортом. Он давно уже стал большой политикой. И вы видите, что происходит. Поэтому всем спортсменам, которые думают дальше выступать, надо уже сегодня начинать готовиться к предстоящим Чемпионатам мира и Олимпийским играм.

Пересмотрим все поощрения. Я сегодня предложил пересмотреть. И точно также, как сегодня, здесь присутствуют ваши первые тренера, так и в финансовом отношении о них нельзя забывать. А платить будем много и по результатам. Значительно больше, чем сейчас. Результат есть, критерий определяйте сами, - получай деньги. Нет результата – никто никому платить не будет.

Об обстановке в своей сфере рассказала Александра Герасименя. Безусловно, в республике для плавания создана хорошая база. По мнению спортсменки, дефицит сильных руководителей. Преемственность в спорте — на это тоже надо обратить внимание.

Александра Герасименя:

К сожалению, у нас в спорте сейчас кризис управленцев. У нас нет в Федерации людей, которые способны построить пирамиду от юношеского спорта до высших достижений. Это большой успех для будущего республики, для нашего вида спорта, но, к сожалению, за мной никого нет.

Говоря о спортивной базе, за последние годы здесь действительно совершили прорыв. Взять, к примеру, те же гребные каналы в Бресте, Полоцке и Минске. Теперь к нам едут тренироваться. Другой вопрос, почему наши спортсмены ухудшают результат.

Александр Лукашенко:

Ещё раз вам подчеркну. Я когда-то вам говорил: моя роль как президента, даже не как руководителя Национального олимпийского комитета, заключается в том, чтобы создать для вас нормальные условия. Чтобы она не ехала тренироваться в 50-метровом бассейне во Францию, чтобы наши академики каноэ и байдарки могли грести на каналах мирового уровня по всем стандартам и готовится в стране. Чтобы наши борцы могли готовиться и бороться в нашей стране.

Кстати, некоторые чемпионы и призёры, победители Олимпийских игр, готовились не где-нибудь, а в Логойске. И стали олимпийскими чемпионами. Из таких стран как Франция, россияне давно здесь обосновались, и все прилегающие страны готовятся. А нашим чего-то не хватает. Все мы можем. Все можем. При том отношении государства к спорту, как в Беларуси, такие результаты не позволительны. Что творится в лёгкой атлетике? Это же принципиальный вид спорта. Мы всегда побеждали. И там даже наши виды спорта были твёрдо нашими. Мы страдаем по поводу Вани Тихона, Вадима Девятовского. Ну да, беда, несчастье, всякое бывает. А кто за ними? Где они? Что, только сегодня увидели, после Олимпиады? А до Олимпиады почему не видели?

Поддержала обсуждение вопроса поиска новых спортсменов и Ирина Лепарская. На ее счету не одна плеяда призеров. Ее воспитанники всегда возвращаются с больших стартов с медалями. Причем в основном составе как уже именитые, так и начинающие. К слову, готовить кадры станет проще. Уже решено, в Минске построят Дворец по гимнастике. Но проблема знаменитому тренеру видится в другом. Та же Черкашина, скорее всего, уже не поедет на следующую Олимпиаду. Призер намерена попробовать себя в роли тренера. Нужна смена. Ее надо искать по всей республике. И здесь материальный интерес.

Ирина Лепарская, главный тренер национальной команды по художественной гимнастике:

У художественной гимнастики в Беларуси есть будущее. Я знаю, что в очень многих видах спорта есть проблемы. Эти же проблемы есть и у нас. Тренеры на среднем и на начальном звене получают мизерные зарплаты. Мне кажется, что на местах нужно как можно больше помогать этим тренерам. Все-таки у них должны быть на местах какие-то условия получше, чем они есть сейчас. И в областях.

Александр Лукашенко:

Я думал об этой системе. И я ничего больше не придумал, как высочайшую ответственность руководителя федерации и главного тренера того или иного вида спорта. Вы должны продиктовать условия. Поэтому главное, это главный тренер – он за все отвечает. И как у него в районе, как у него в области, зависит от него. И нам не надо в деревне иметь ковёр. Дай Бог, чтоб мы в каждом районном центре имели маленькую группу детей, из которой вычленить десяток - другой. Вот что нам сегодня надо.

К разговору подключился и главный тренер национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович. По его мнению, зачастую тренеры не находят взаимопонимания между собой.

Владимир Шантарович, главный тренер национальной команды по гребле на байдарках и каноэ:

Что сегодня государственный тренер? Что такое государство? Озвучьте мне. Сегодня у него полномочия одни. У главного тренера полномочия – это методика развития качеств. Я из библиотеки не должен выходить. Я должен из лабораторий научных не выходить. А сегодня по стране у нас должен ездить государственный тренер. Наши государственные тренера занимаются только сметами. У нас сегодня в гребле на байдарках и каноэ задействована одна только Гомельская область и немножко Могилёвской и Витебской - край озёр и болот, где металлоемкие виды спорта должны стать основой спорта высших достижений в государстве.

Александр Лукашенко:

Вот вы возьмите и выстройте в Минске базу для национальной команды. Ничего, если у тебя там, и ты левым глазом будешь видеть, как будут плавать юноши, девушки, детки. Места хватает. И времени хватает. И там база должна использоваться круглые сутки.

Своим мнением с присутствующими поделился Анатолий Тозик. Вице-премьер был на Олимпиаде, и, что называется из первых уст, озвучил - спортсменам не достает упорства.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Что бросалось в глаза, видя выступление многих наших, так это то, что не было злости, в хорошем смысле слова, и ярости на достижение победы, в отличие от многих других. Действительно этого мгновения не хватало. А второй фактор – это наставники. Половина успеха зависит от наставников. Я полностью бы поддержал тот тезис, что финансовая, денежная, зарплатная поддержка наших спортсменов должна остаться в том же объеме, но иначе распределяться. Меньше текущие платежи и гораздо больше за достижения в межолимпийский период, за результаты и победы на мировых чемпионатах.

Я вижу, что нам нужно науку привлекать, надо создавать хорошую юридическую службу.

Александр Лукашенко:

На Олимпиаду не едут соревноваться и не едут сегодня бороться. На Олимпиаду надо ехать драться. Это Олимпиада. Это не спорт. Это выше политики.

Президент выслушал каждого. Выводы озвучат на совещании по вопросам развития спорта в стране.

Александр Лукашенко:

Сегодня пришло время не объяснять и рассказывать, как было трудно, а отвечать за результат. Вот в чем разница сегодня и отличие дня вчерашнего. Вот за результат надо ответить. Я еще раз говорю, мы посмотрим в динамике.

В конце участники встречи подняли бокал шампанского: за победы. Они обязательно будут.