Глава миссии наблюдателей от СНГ: Избирательный процесс в Беларуси проходит чётко и организованно

Новости Беларуси. Окружные избирательные комиссии завершают работу по регистрации кандидатов в Палату представителей. До окончания этого этапа остаются считанные дни. По прогнозам Центральной избирательной комиссии отказ в регистрации будет достаточно большим — многие кандидаты документы заполняли небрежно и с нарушениями. Всего же документы подали 494 человека. Глава Миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев сегодня посетил несколько избирательных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регистрация кандидатов в депутаты подходит к концу. Последний день — 23 августа, но центризбирком попросил окружные комиссии закончить одновременно. И на день раньше. До последнего затянут лишь те, кто по каким-то причинам не справится раньше.

Людмила Филимонова, председатель окружной избирательной комиссии № 99 Юго-западного избирательного округа:

Сегодня фактически заканчивается проверка тех документов, которые представлены лицами, желающими быть выдвинутыми кандидатами в депутаты. Комиссия скрупулёзно работает над тем, чтобы проверить достоверность документов, в том числе и сведения о доходах. Я думаю, что эта работа вскоре завершиться. И где-то в среду, 22 июля, состоится заседание комиссии, на котором будет оглашен список, кто будут кандидаты в депутаты.

Работают не только избирательные комиссии. Для наблюдателей также началась горячая пора. Глава миссии наблюдателей от СНГ - Сергей Лебедев — сегодня посетил несколько окружных комиссий.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ:

У нас сейчас работают в Беларуси 35 наблюдателей из стран СНГ. Наши контакты, наши беседы, наши встречи, а также то, что мы видим, подтверждают то, что избирательный процесс в Республике Беларусь проходит чётко и организованно.

Мы надеемся, что в ходе самих выборов, у нас в Республике Беларусь будет около 300 наблюдателей из стран СНГ. Это достаточно большая цифра, которая позволит нам охватить все области республики.

Жалоб на работу этих избирательных комиссий нет. Ни от кандидатов, ни от населения. Будут ли здесь сошедшие с предвыборной гонки, говорить преждевременно, но если кому-то придется отказать в регистрации, решение аргументируют.

За несколько дней до окончания регистрации работа идет полным ходом. Декларации о доходах, имуществе, проверки в налоговой, ГАИ. Многие сведения записаны с ошибками или вовсе неправильно. Отсев на этом этапе, как правило, составляет около 25 процентов. Впрочем, центризбирком опасается, что на сей раз цифра может оказаться выше.

Татьяна Кравченко, председатель окружной комиссии №98 Грушевского избирательного округа:

Зарегистрированы инициативные группы, которые собирали подписи. Видимо, часть из них не прошла инструктаж так, как положено. Нужно было научить их, как это нужно делать. Потому что человеку приходит, он не знает избирательного кодекса – и это естественно. Может тогда, было бы меньше ошибок. А ошибок, к сожалению, много.

Со дня регистрации начнется предвыборная агитация. Избиратели, наконец, узнают, кто вышел на финишную прямую, и смогут решить, кому отдать свой голос. Помогут в этом предвыборные выступления, теле и радио-дебаты. Агитация продлиться до 22 сентября, а 23-его — в основной день выборов - свое веское слово в этой избирательной компании скажут уже избиратели.