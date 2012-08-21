Министр информации Беларуси: В Беларуси в среднем издают 3,5 книги на человека. В Украина - одну

Новости Беларуси. 21 августа белорусские министры обсудили стратегии популяризации белорусской литературы. В частности, о наполнении отечественными произведениями библиотек, учебных заведений. Все для того, чтобы в стране знали своих авторов. Это важно для поддержания имиджа одной из самых читаемых наций на планете. По такому случаю в Совете министров организовали выставку последних топовых изданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

Очень важно для нас, что год юбилеев Купалы и Коласа стал и годом книги. Это придало нашей работе дополнительный импульс. У нас страна читающая и книгоиздающая. На просторах СНГ мы идем нога в ногу с Россией, которая издает 4 книжки на человека. Мы издаем 3,5 книги на человека. Украина по одной. Так что мы идем в ногу со временем.