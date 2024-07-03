Лукашенко в Астане! Что будут обсуждать лидеры стран ШОС на саммите?

Наш Президент направился с двухдневным визитом в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Астане в эти дни проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества – крупнейшего объединения, которое охватывает почти половину населения Земного шара и занимает около четверти земной суши. Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и, как ожидается, Беларусь (после принятия решения о нашем полноправном членстве) продолжат сотрудничество по широкому спектру вопросов – от региональной безопасности до экономического взаимодействия. На фоне международной ситуации интерес к организации возрос и среди партнеров, в том числе Азербайджана, Турции, ОАЭ. Руководители государств приехали на саммит, который в 2024 году проходит под девизом «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию». Алена Сырова уже в Астане – она продолжит тему.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Астана живет саммитом ШОС. В эти дни здесь руководители стран мира, незаинтересованные в его однополярности и заинтересованные в изменении ситуации: Си Цзиньпин, Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, Ильхам Алиев, Александр Лукашенко и многие другие. Главы государств используют площадку Шанхайской организации сотрудничества еще и для двусторонних переговоров. Те, кто прилетели раньше, успели пообщаться с глазу на глаз. Но у нашего Президента уважительная причина – глава государства этим утром разделял с соотечественниками главный государственный праздник. Тем символичнее, что День Независимости Беларуси он продолжил в пути на саммит, где наша страна, как ожидается, получит новый статус и новые возможности.

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В Астане главу государства встречал в том числе и министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. Недавно он возглавил внешнеполитическое ведомство. Так что это сверхбыстрое погружение в тонкости мировой большой политики. Сначала переговоры с главой МИД России. После – с коллегой из Индии.

Надо понимать, что, как правило, встречи глав МИД предшествуют контактам на более высоком уровне, так что можно предположить, что Александр Лукашенко пообщается и с Владимиром Путиным, и с другими коллегами. Но все это будет после официальных мероприятий, где, надеемся, будет принято решение о полноправном членстве нашей страны в ШОС и превращении изначально «шанхайской пятерки» в десятку. Этот путь мы прошли за рекордно короткие сроки. Два года прошло с момента, как в Самарканде было принято решение – и вот мы на финишной прямой.

Павел Утюпин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:

Была оказана большая поддержка всех государств, чтобы Беларусь прошла этот этап. Это достаточно сложная процедура. Был меморандум о готовности присоединения Беларуси, огромный пакет нормативных документов в Беларуси о присоединение к уставным документам, нормативным документам, договорам, которые действуют в рамках ШОС. Все эти процедуры необходимо было соблюсти и в странах-членах с точки зрения согласия. Мы находимся на финальной стадии. Планируем, что завтра Беларусь станет полноправным членом и сможет участвовать в работе как полноправный член.

Отметим, что вопреки сложившейся практике, не после обсуждения основной повестки, а до вопрос о членстве Беларуси будет рассматриваться. И дальше уже все вместе будут обсуждать и инициативу Шанхайской организации сотрудничества «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», и проект стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года. Кстати, Беларусь даже в статусе наблюдателя занимала активную позицию. Наши инициативы по продовольственной безопасности, например, были поддержаны.

Павел Утюпин:

И здесь инициативы такие идут от членов Организации по увеличению использования национальных валют. Как минимум, это уход от курсовых разниц, которые возникают при переводе в национальные валюты в Казахстане или в Беларуси в частности. Поэтому мы предлагаем банкам, предлагаем нашим клиентам, у нас есть определенный взаимный товарооборот, который можно перевести либо в белорусский рубль, либо в казахстанский тенге. Банки готовы это делать, в том числе создавать комфортные условия. На белорусской валютно-фондовой бирже торгуется тенге, может быть, еще недостаточные объемы, но с законодательной точки зрения созданы все условия. Поэтому, можно сказать, мы где-то, знаете, в ручном режиме рекомендуем бизнесменам обратить внимание на возможности расчета в национальных валютах. И таким образом подталкиваем их увидеть те преимущества, которые с проведением платежей в национальных валютах.