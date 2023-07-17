Елфимов: мы тщательно ищем признаки разумной жизни на Западе, чтобы избежать третьей мировой войны

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов, политолог:

Сакраментальный вопрос «есть ли во Вселенной еще разум?» применительно к космосу имеет пока чисто академическое значение. А вот применительно к нашей планете Земля – неотложно практическое.

Мы, ученые, тщательно ищем малейшие признаки разумной жизни на Западе. Ищем не любопытства ради, а чтобы убедиться, имеются хоть какие-то шансы избежать третьей мировой войны. Поиск усложняется тем обстоятельством, что власть имущие на Западе занимаются планомерным вредительством.