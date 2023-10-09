Военный эксперт: «Для длительного ведения боевых действий Палестина сегодня не готова»

Внимание всего мира в эти дни приковано к Ближнему Востоку. Израильские военные вернули контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, куда в выходные проникли палестинские боевики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство обороны сообщило о начале масштабной атаки на центры «Хамас» в секторе Газа. В этом направлении стягиваются войска, призвано около 300 тысяч резервистов. В ближайшее время ожидается наземная операция.

Йоав Галант, министр обороны Израиля: Мы вводим полную блокаду сектора Газа. Там не будет ни электричества, ни еды, ни воды, ни топлива – все будет закрыто/

В свою очередь «Хамас» заявил о запуске 120 ракет по израильским городам. Одна из них упала возле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Из Газы также приходят сведения о многочисленных обстрелах жилых домов со стороны позиций «Цахал». На конфликт отреагировало и мировое сообщество. Запад безоговорочно поддержал Израиль и намерен направить дополнительную военную помощь. Большинство арабских стран высказали солидарность с Палестинской автономией в стремлении к независимости.

Николай Бузин, доктор военных наук: По всей вероятности долго они не должны продлиться, поскольку Палестина не располагает необходимым военным потенциалом для ведения крупномасштабных войн длительное время. Но определенные мероприятия они способны выполнить в том числе, как мы это уже видели, нанести удары по территории Израиля, захватить определенные объекты. Но для длительного ведения боевых действий Палестина сегодня не готова. Израиль располагает большим военным потенциалом и, соответственно, может решать свои задачи.

Жертвами конфликта уже стали более 1 300 человек. С обеих сторон – тысячи пострадавших, среди них и граждане Беларуси. По информации нашего посольства в Израиле, в учреждениях здравоохранения сейчас трое белорусов, их жизни вне опасности.

Евгений Воробьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле:

С целью получения всей возможной информации о пострадавших, посольство находится в постоянном плотном контакте с МИД Израиля, израильской полицией и другими силовыми структурами, медицинскими учреждениями. Нам очень помогают наши земляки. В Израиле есть объединение выходцев из Беларуси со своими отделениями почти во всех регионах. Мы искренне благодарны тем, кто оказывает нам помощь в установлении судеб наших сограждан.

В белорусском посольстве уже приняли более 160 обращений наших соотечественников. Многие из них поднимают вопрос об эвакуации. Эту информацию собирают и анализируют. МИД рекомендует белорусам воздержаться от поездок в Израиль до нормализации обстановки. Тех, кто сейчас находится в стране, призывают строго следовать указаниям местных властей.