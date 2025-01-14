Томаш Шмидт: годы в тюрьме – это такая «свобода слова» в Польше!

Григорий Азаренок, СТВ: Вот про цензуру интересно. Нам рассказывают про свободные СМИ, про свободу слова, про то, что Польша – это такая европейская демократия, где все могут высказать свое мнение. Это так?

Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья:

Политик был Пискорский, он за эту свободу слова три года в тюрьме был. Три года на арестах. Это такая свобода слова в Польше.

Григорий Азаренок:

Но при этом это происходит и дальше. И сейчас мы знаем вашу историю очень яркую. При Дуде, при Туске. До этого были большие протесты на теме абортов. И там тоже людей бросали в тюрьмы. Как это устроено в другой стране? Чтобы белорусы здесь понимали.

Томаш Шмидт:

В Польше так устроено, что можно говорить то, что хочет власть. Если кто-то что-то в интернет вкинет, это сразу можно удалить. Возникают проблемы у этих людей. Например, люди написали что-то про СВО, что это не так, как СМИ в Польше пишут. Что проблема в том, что просто много украинцев – бандеровцы – просто убивали украинцев русскоязычных, ну и не только, это просто преступники. За эти слова большие проблемы были, суд уголовный, кара.