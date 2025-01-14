Томаш Шмидт о Лукашенко: я бы хотел такого Президента для Польши

Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья:

Беларусь – это спокойный, мирный край, хорошие люди, ну и прежде всего очень умный и хороший Президент. Как я посмотрел, я уже и раньше смотрел на действия Президента Лукашенко, посмотрел, как живут в Беларуси, как это реально происходит. Я бы хотел такого Президента для Польши. Это просто жалко, что у нас такие президенты, как Дуда, как раньше были. Просто ничего хорошего для страны не сделали.

Григорий Азаренок:

Знаете, наши оппоненты любят говорить: «Синими пальцами держит». Когда проколониальная клика берет власть, она реально держит синими пальцами, она уже никого реально не пустит. Там во все эшелоны будут вычищать, чтобы, не дай бог, никто не проник, пронациональный политик. Есть ли в польском чиновничестве, в дипломатии, в государственной службе люди, которые, может быть, не то что симпатизируют нам, но понимают, что с белорусами надо жить в мире, нормально. И, может быть, даже не говорят об этом вслух, но вот так думают.

Томаш Шмидт:

Думают. Я говорил с людьми, которые работают с политиками, которые у власти. И тоже так говорили, что у многих поляков такие мнения, что надо сотрудничать с Беларусью. Только влияние других стран в Польше очень серьезное. Например, США, это политика Байдена, демократов. Я уверен на 100 процентов, сказал бы, например, Трамп или кто-то из администрации Трампа, что надо открыть дружбу, польская власть бы очень быстро это сделала.