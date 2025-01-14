Шмидт о беженцах на белорусско-польской границе: через забор кидают в Беларусь

Григорий Азаренок, СТВ:

Военное положение до сих пор введено в приграничных районах. Сотнями исчисляются люди, которые были избиты, переброшены на нашу сторону, нашим пограничникам. А как польское население на эту буферную зону реагирует?

Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья:

Приграничные районы очень много потеряли. Бизнес упал, людям очень плохо, потому что нет того, что было раньше, что можно было переехать свободно в Беларусь, из Беларуси в Польшу. Теперь работает только один переход. Много времени, надо ждать, какие-то проблемы возникают с польской стороны. Потому что не работает так, как надо. Но тоже надо понимать, что происходит очень большая милитаризация границы польско-белорусской. Я посмотрел в интернете, кто-то сказал в Министерстве обороны Польши, что в планах создать корпус на границе польско-белорусской. Корпус – это от 2 до 6 дивизий. Дивизия – это будет от 5 тысяч до 15 тысяч военных солдат. Посередине – 10 тысяч. Корпус – 6 дивизий, 60 тысяч военных. И вся логистика. Это уже серьезная проблема и серьезная угроза.

Григорий Азаренок:

Я начал немножко про беженцев. Что сейчас на границе происходит, по вашим сведениям?

Томаш Шмидт:

На границе польско-белорусской так, как и происходило, но теперь зима. Беженцев небольшое количество, но польские пограничники делают так, как и делали. Это называется по-английски push back. Этих беженцев через забор кидают на белорусскую сторону. Я смотрел фильмы, фото, просто звери – польские пограничники, ну и польские военные. Как можно так делать с людьми, для меня непонятно.

Григорий Азаренок:

Александр Лукашенко об этом высказывался, что это специально делают, втягивают в это польские спецподразделения для того, чтобы люди озверели, вкусили крови, вкусили мяса, чтобы этой круговой порукой друг друга повязали, чтобы побили там всех, поизбивали, ну а дальше они уже выполнят любой приказ.

Томаш Шмидт:

Это психика. Если кто-то раз вместе с другими, например, пограничниками польскими или военными польскими побил какого-то беженца, убил, он уже будет так делать и дальше. Это просто так психика работает.