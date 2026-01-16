Первый криптобанк может появиться в Беларуси уже через полгода. Александр Лукашенко подписал Указ «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)»‎, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ направлен на укрепление имиджа Беларуси как флагмана в сфере финансовых IT-технологий и предусматривает создание условий для деятельности в стране криптобанков. Инициатива по запуску в республике таких структур была озвучена осенью 2025 года на совещании по вопросам развития сферы цифровых знаков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Сегодня идея развития цифровых знаков активно продвигается во многих ведущих странах мира. При этом выпукло проявились основные функции криптовалют. Первое. Цифровые знаки стали использоваться как альтернатива традиционным средствам платежа. Второе. Крипта стала источником инвестиций и неплохого дохода граждан и компаний во всем мире. Третье. Страны начали создавать госрезервы в криптовалютах. Параллельно идет создание развития соответствующей инфраструктуры с приставкой «крипто-». Подробности здесь .

Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

Важное направление – это то, что криптобанки будут подчиняться с точки зрения контроля Национальному банку. Это очень важная новация, потому что канонический подход к надзору будет обеспечивать несколько аспектов. Прежде всего, это безопасность хранения денег как фиатных, так и крипты.

Мы ожидаем, что создание такого института придаст импульс притоку инвестиций, прямых иностранных инвестиций в нашу страну. Это должно придать дополнительный импульс развитию IT-сектора у нас в стране. Появятся новые направления работы, высококвалифицированные специалисты, заработная плата, рост доходов населения. Поэтому эффект от указа будет как и с точки зрения развития рынка, так и с точки зрения влияния на всю экономику.

Отмечается, что функционал криптобанка будет значительно шире, чем у криптобирж, особенно в части операций с цифровыми активами. Что касается практического появления таких структур, то на приведение законодательства в соответствие с указом Президента Беларуси отводится срок в полгода.