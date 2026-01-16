В Совете Республики состоялась встреча с временным поверенным в делах Катара в Беларуси

Вопросы развития межпарламентского сотрудничества, взаимодействия в области социально-гуманитарной и торгово-экономической сферах. В Совете Республики Национального собрания состоялась встреча с временным поверенным в делах Катара в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символично, что именно в этот день – 16 января – ровно 30 лет назад – был подписан протокол об установлении дипломатических отношений между странами. За эти годы Беларуси и Катару удалось выстроить поистине дружеские и доверительные отношения. Стороны отметили, что проведен обстоятельный обмен мнениями о взаимодействии. Сфера интересов – обширная. От здравоохранения, образования и культурного обмена до сотрудничества в Организации Объединенных Наций. Так, Беларусь и Катар активно взаимодействуют в рамках Группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми. А также Группы друзей семьи, в которых оба государства являются активным участниками.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Создан совместный комитет двустороннего сотрудничества, и мы как раз сегодня в рамках встречи обсуждали перспективы проведения в ближайшее время очередного заседания этого комитета для обсуждения дорожной карты двустороннего сотрудничества, которая находится на рассмотрении катарской стороны, которая включает в себя многие направления, прежде всего нашего торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Сотрудничество в социально-гуманитарной сфере. Рассчитываем, что этот документ будет в ближайшее время согласован, подписан и придаст новый импульс в реализации того большого потенциала, который существует между нашими странами.

В числе перспективных направлений двустороннего сотрудничества и туризм. Эта сфера – в числе приоритетов социально-экономического развития Беларуси на ближайшую пятилетку. Напомним, два года назад были возобновлены прямые чартерные рейсы по маршруту Минск – Доха. Это направление пользуется спросом у туристов. Только за 2024 год Катар посетили свыше 7 тысяч белорусов.