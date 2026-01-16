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ГАИ напоминает о правилах безопасности во время экстремальных холодов

16 января 2026 13:56
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В Беларусь пришли сильные морозы. На время экстремальных холодов службы напоминают о правилах безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ГАИ напоминает о правилах безопасности во время экстремальных холодов-2

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям быть максимально осторожными. Соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и при возможности пересесть на общественный транспорт. Экипажи ГАИ готовы при необходимости оперативно оказывать необходимую помощь. Также на территории Минской области развернут 47 стационарных пунктов обогрева. 

ГАИ напоминает о правилах безопасности во время экстремальных холодов-4

Сергей Бондаренко, начальник УГАИ МОБ УВД Миноблисполкома:
Сотрудники ГАИ всевозможно оказывают помощь участникам дорожного движения. И водителям, и пешеходам. И хочу обратиться также ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь в стороне, если вы видите, кому-то нужна помощь – не проходите мимо, не проезжайте мимо. Тоже окажите содействие.

Особую осторожность следует проявлять и пешеходам. Обувь должна быть на специальной зимней подошве, чтобы избежать падений и травм.

# ГАИ

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