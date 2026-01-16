ГАИ напоминает о правилах безопасности во время экстремальных холодов

В Беларусь пришли сильные морозы. На время экстремальных холодов службы напоминают о правилах безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям быть максимально осторожными. Соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и при возможности пересесть на общественный транспорт. Экипажи ГАИ готовы при необходимости оперативно оказывать необходимую помощь. Также на территории Минской области развернут 47 стационарных пунктов обогрева.

Сергей Бондаренко, начальник УГАИ МОБ УВД Миноблисполкома:

Сотрудники ГАИ всевозможно оказывают помощь участникам дорожного движения. И водителям, и пешеходам. И хочу обратиться также ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь в стороне, если вы видите, кому-то нужна помощь – не проходите мимо, не проезжайте мимо. Тоже окажите содействие.

Особую осторожность следует проявлять и пешеходам. Обувь должна быть на специальной зимней подошве, чтобы избежать падений и травм.