В Минской области запустили акцию по утилизации новогодних елей

ЖКХ Минской области запустило акцию по утилизации новогодних елей. С 15 по 22 января жители региона могут принести новогодние деревья на специально оборудованные площадки для крупногабаритного мусора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Логойском районе определены две удобные точки приема. В городе (по улице Банный Переулок) и Плещеницах – на территории банного комплекса. Оба пункта выбраны не случайно, они расположены в центрах населенных пунктов, чтобы каждому жителю было удобно добраться. Места для складирования специально обозначены и огорожены сеткой.

Татьяна Карпейчик, начальник участка благоустройства Логойского комхоза:

Очень бы хотелось попросить граждан, чтобы елки ни в коем случае не выбрасывали в мусорные контейнеры. Наши мусорные контейнеры – это пластиковые, которые имеют крышки. И, конечно же, если елку поместить в мусорный бак, то остальной мусор уже некуда будет девать. Плюс это делать нельзя. То есть именно еловые отходы – это отдельный вид отходов, который складывается отдельно.

Всего предприятия жилищно-коммунального хозяйства Минской области организуют вывоз деревьев более чем из полутора тысяч точек сбора. Хвойные будут переработаны в технологическую щепу, которую затем используют в качестве топлива на котельных региона.