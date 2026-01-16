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Непрерывный цикл производства – агрокомбинат «Дзержинский» реализует крупный инвестпроект

16 января 2026 13:45
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Непрерывный цикл производства и прибыль из боенских отходов. Один из крупнейших инвестпроектов агрокомбината «Дзержинский» – завод по переработке сырья животного происхождения – готов на 98 %. Идут пусконаладочные работы. С экономической составляющей нового предприятия ознакомился премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непрерывный цикл производства – агрокомбинат «Дзержинский» реализует крупный инвестпроект-2

Завод закроет собственную потребность в таких продуктах, как кровяная, перьевая и мясокостная мука, а также жир. Они являются важными компонентами для создания комбикормов. Так, на объекте созданы четыре полностью автоматические линии. Для обеспечения бесперебойной работы предприятия необходимо 70 специалистов. Кадровый вопрос не стоит. Кроме того, на заводе планируют перерабатывать собственные отходы крупнорогатого скота, свинины, инкубации и падежа. В перспективе смогут оказывать подобные услуги и сторонним организациям всей Минской области.

Непрерывный цикл производства – агрокомбинат «Дзержинский» реализует крупный инвестпроект-4

Павел Будько, первый заместитель генерального директора агрокомбината «Дзержинский»:
Львиную долю производимых продуктов на данном заводе мы будем потреблять сами и будет реализация как на белорусский рынок, так и на экспорт. Повышается экономическая эффективность производства окончательного продукта, можем даже сказать и безопасность. По причине того, что непрерывный цикл производства влечет за собой производство отходов. Отходы нужно куда-то деть, а данный завод решает большую проблему не только для нашего предприятия, но и как минимум для Минской области.

Пробные варки отправлены на исследования. Выход объекта на полную проектную мощность ожидают в 2026 году. Отметим, агрокомбинаты работают по полному замкнутому циклу: от поля и фермы до переработки и продажи продукции в фирменных сетях. Подобный опыт Президент Беларуси поручал тиражировать по стране – там, где это нужно.

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси

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