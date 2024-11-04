Лукашенко о внешней политике: надо шевелиться, чтобы продать на тех рынках, где нас ждут

О торгово-экономическом сотрудничестве и в целом о внешней политике Беларуси более предметно говорили на встрече во Дворце Независимости. Президент заслушал доклад о некоторых вопросах кадрового обеспечения системы Министерства иностранных дел, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На мероприятие были приглашены премьер-министр Роман Головченко, глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, председатель КГБ Иван Тертель и министр иностранных дел Максим Рыженков. Во время разговора Президент отметил, что главное в МИД – торгово-экономические отношения, а уже после – вся политика и дипломатия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается внешней политики, естественно, она скорректирована с учетом тех бешеных фашистских санкций, которые введены против нашего государства. И, как я вам когда-то говорил, забудьте про эти санкции. Их нет. Ну а какие санкции? Мы переориентировали свою торгово-экономическую деятельность. Мы не гигантское государство. Да, продаем по отношению к тому, что производим внутри нашей страны, продаем немало, но это не гигантские объемы. Продаем много продовольствия, но надо понимать, что спрос на него будет расти. Надо только вовремя предложить там, где будет расти этот спрос. То есть надо шевелиться для того, чтобы продать на тех рынках, где нас ждут.

Что касается кадрового обеспечения в Министерстве, то, как в никаком другом ведомстве, в МИД должно быть бережное отношение к кадрам, – отметил Александр Лукашенко. И, в свою очередь, поручил при назначении людей ни в коем случае не исходить «от себя».