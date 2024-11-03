Сийярто в Минске: венгры выступают за то, чтобы взаимное уважение вернулось на международную арену!

На неделе Минск, перекресток всех дорог в Евразии, стал площадкой для обсуждения важнейших геополитических проблем современности. Конференцию по евразийской безопасности посетили более 600 участников из 45 стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Такую встречу проводят во второй раз, и это большой успех белорусской дипломатии. Ведь в мире все меньше и меньше эффективных переговорных площадок. Та же Организация Объединенных Наций буквально на глазах теряет авторитет. Совбез ООН не остановил ни одного военного конфликта, не отменил ни одного пакета незаконных санкций, не решил миграционный вопрос. Об ОБСЕ и вовсе говорить не приходится. Там слышат только избранных, входящих в западную коалицию. На лицо кризис мировой дипломатии. Отсюда рост эскалации на планете и в нашем регионе тоже. Пришло время серьезно поговорить и понять, в каком направлении двигаться дальше. О чем говорили на полях Минской конференции по безопасности и что предлагает белорусский Президент? Об этом наш материал.

Многие эксперты сравнивали Минскую конференцию по евразийской безопасности с Мюнхенской, мол, белорусская может стать хорошей альтернативой. Ведь в столице Баварии с некоторых пор рады далеко не всем. В Мюнхен приглашают только избранных. А в Минске ждали всех, кто настроен поговорить. Расстелили не красную (цвет агрессии), а зеленую ковровую дорожку. Этот оттенок – символ самой жизни, гармонии и равновесия. Ольга Коршун, политический обозреватель СТВ:

Минская конференция – это попытка собрать вместе страны, диалог между которыми за последнее время или потерял в качестве, или вовсе сошел на нет. Понятно, что не удастся за счет одной или двух конференций решить весь ворох накопившихся проблем. Но даже если зададут векторы, направления для движения, это будет уже победа. Ведь в последнее время даже попытки в налаживании диалога отсутствовали. А сейчас именно такой момент. Одним из первых в Беларусь прилетел министр иностранных дел Венгрии. По этому поводу отдельный ролик в соцсетях, где венгерский политик позирует на камеру, улыбается и показывает белорусскую столицу. Он явно рад такой встрече и дружбой с Беларусью гордится. В хайлайтах – самые важные встречи в Минске. В том числе и нынешняя.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:

Вы знаете, мы, венгры, абсолютно выступаем за диалог. Мы выступаем за то, чтобы взаимное уважение вернулось на международную политическую арену. Но, к сожалению, мы далеки от этого. Хотя в ЕС за этот визит Сийярто по голове не погладят. Но, в конце концов, в Европе должны слышать голос Евразии. Молчание, в которое погрузилось мировое большинство, привело к военным столкновениям и угрозе Третьей мировой. Нам просто жизненно необходимо поговорить.