«Неман» вновь обыграл «Юность» в четвертьфинале Кубка Президента

«Неман» вновь обыграл «Юность» в матче четвертьфинальной серии Кубка Президента. В противостоянии победителя регулярного сезона и аутсайдера ничья – 2:2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две самые титулованные дружины долго присматривались друг к другу. Первый гол произошел только во втором периоде. Цель поразил Станислав Кучкин. Затем, на экваторе отрезка, Иван Косоренков заставил приуныть гродненских болельщиков, однако спустя минуту Артем Кислый сократил отставание хозяев до минимума. В третьей 20-минутке Егор Мажуга сравнял цифры на табло. Овертайм продолжался чуть более 10 минут. Победу «Неману» подарил Вячеслав Андрющенко – 3:2. Теперь серия переезжает в Минск.

В параллельной встрече «Славутич» с футбольным счетом обыграл «Лиду» – 1:0. Россиянам для попадания в полуфинал достаточно забрать один матч.