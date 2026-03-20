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Минское «Динамо» завершит регулярный сезон КХЛ на втором месте

20 марта 2026 11:58
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Минское «Динамо» гарантировало себе историческое, второе место по итогам регулярного сезона КХЛ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодняшнее противостояние с «автомобилистом» не имеет турнирного значения. Помогла «Северсталь». Она уступила «Авангарду». На данный момент клубы имеют одинаковое количество очков. «Зубры» располагаются выше благодаря большему количеству побед в основное время. А вот соперник «Динамо» по первому раунду кубка Гагарина до сих пор непонятен. Им может стать «Торпедо», СКА, ЦСКА или московские одноклубники. Все решится 20 марта вечером. К слову, и первый и второй раунд плей-офф белорусы начнут в родных стенах.

# ХК Динамо-Минск # Хоккей

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