XII Международный форум молодых композиторов имени Огинского прошел в Молодечно

Новая глава в истории традиционной музыкальной инициативы. 12-й Международный форум молодых композиторов имени Огинского завершился в Молодечно. В 2026 году он объединил свыше 20 творческих людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В чем уникальность Форума молодых композиторов в Молодечно? Узнали у организаторов

Это начинающие авторы из Беларуси и России. Они приняли участие в образовательных лекциях, практикумах, а также мастер-классах ведущих композиторов и музыковедов, а также познакомились с работой симфонического оркестра. Завершающим аккордом стал концерт инструментальной музыки. В репертуаре – произведения, написанные начинающими композиторами-победителями форума прошлых лет.

Глеб Колчин, студент Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова (Россия): Первый раз приехали в Молодечно, и это замечательное место, замечательные люди, замечательные профессионалы. Это правда цех. Несмотря на всеобщий глобализм, общаться с композиторами из отдаленных уголков, не только России, в целом стран СНГ, бывает проблематично. А на подобных мероприятиях такая возможность предоставляется как нельзя кстати.

Ярослав Судзиловский, председатель Гильдии молодых музыкантов «Молот» Российского музыкального союза: Одна из задач форума и его ценность в том, что мы делаем такую коллаборацию еще и поколенческого характера. То есть приезжают мастера, взрослые, заслуженные, студенты первого курса консерватории. Он ценен, я думаю, для всей композиторской общественности СНГ. Потому что действительно Беларусь дала старт очень мощный.

Григорий Сороко, дирижер заслуженного любительского коллектива Беларуси симфонического оркестра Молодечненского государственного музыкального колледжа имени М.К. Огинского:

Мы сегодня имеем в библиотеке оркестра около 200 партитур, которых не имеет никто в Беларуси. И многие из них имеют очень большую ценность, так сказать, работу молодых творческих людей.

В 2026 году музыкальный форум имени Огинского в Молодечно собрал гостей в 12-й раз. Цель инициативы – поддержка молодых авторов, а также создание условий для профессиональной реализации музыкантов.