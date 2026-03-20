В Австралии около сотни автомобильных заправок прекратили работу
Топливный кризис, вызванный ближневосточным конфликтом, в Австралии стал приобретать масштабы бедствия. Так, в крупнейшем и самом густонаселенным штате Новый Южный Уэльс работу прекратили около сотни автомобильных заправок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Запасов автомобильного топлива в Австралии осталось примерно на 40 дней
Причина – отсутствие бензина и дизеля. Оставшиеся АЗС намерены ввести лимит на его продажу. Несмотря на заверения правительства, что запасов топлива достаточно, многие водители вынуждены уезжать с полупустым баком в надежде найти еще работающую заправку.
Я надеялся хоть здесь получить топливо, хотя бы немного.
У нас повсюду сообщения о том, что заправка не производится. Это просто безумие.
Проблема достигла таких масштабов, что власти штата рассматривают возможность принятия экстренных мер. Таких как поставлять топливо только тем предприятиям и организациям, которые оказывают жизненно важные услуги. По мнению экспертов, кризис возник из-за панических закупок бензина и дизеля самими гражданами. К австралийцам с экстренным обращением вынужден был даже обратиться премьер-министр.
Энтони Албаниз, премьер-министр Австралии:
Мое послание к австралийцам: не берите больше топлива, чем вам нужно. Только так вы сможете помочь. Все корабли с топливом, которые должны были причалить здесь, уже причалили. Это искусственный дефицит, связан с повышенным спросом.
По словам премьера, в ближайшее время правительство проведет экстренное заседание, на котором будут обсуждаться меры по сокращению дефицита топлива, особенно в регионах, и реакция Австралии на глобальный кризис поставок нефти.