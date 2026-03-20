В Австралии около сотни автомобильных заправок прекратили работу

Топливный кризис, вызванный ближневосточным конфликтом, в Австралии стал приобретать масштабы бедствия. Так, в крупнейшем и самом густонаселенным штате Новый Южный Уэльс работу прекратили около сотни автомобильных заправок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запасов автомобильного топлива в Австралии осталось примерно на 40 дней

Причина – отсутствие бензина и дизеля. Оставшиеся АЗС намерены ввести лимит на его продажу. Несмотря на заверения правительства, что запасов топлива достаточно, многие водители вынуждены уезжать с полупустым баком в надежде найти еще работающую заправку.

Я надеялся хоть здесь получить топливо, хотя бы немного.

У нас повсюду сообщения о том, что заправка не производится. Это просто безумие. Проблема достигла таких масштабов, что власти штата рассматривают возможность принятия экстренных мер. Таких как поставлять топливо только тем предприятиям и организациям, которые оказывают жизненно важные услуги. По мнению экспертов, кризис возник из-за панических закупок бензина и дизеля самими гражданами. К австралийцам с экстренным обращением вынужден был даже обратиться премьер-министр.