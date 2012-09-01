Лукашенко о планах Кыргызстана: Будешь ты членом этого союза или нет – это большой вопрос

Новости Беларуси. После посещения ФМО БГУ Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Президент прокомментировал возможного присоединения Кыргызстана к Таможенному союзу. Недавно это стремление Бишкека поддержала Астана. Но в таком случае более слабая экономика Кыргызстана может стать проблемой для «таможенной тройки». Президент высказал свою позицию по этой теме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Мы им сразу сказали: когда пройдете весь путь в нынешнее Единое экономическое пространство, а это массив документов, которые разработаны и к ним надо присоединиться, надо их внутри переварить и ратифицировать, сделать их законными, когда вы этот длинный путь пройдете, тогда мы рассмотрим и примем решение – быть вам членом Единого экономического пространства или нет. Рассмотрим. А стремление почему не поддержать? Стремитесь, мы это поддерживаем. Но будешь ты членом будущего Евразийского экономического союза или нет – это большой вопрос. Поэтому здесь не надо путать понятия. Еще много надо сделать для Кыргызстана, для того чтобы стать членом Единого экономического пространства – это, во-первых.

Во-вторых, наверное, прямой параллели не должно быть, когда мы сопоставляем с Евросоюзом. Там единая валюта. Поэтому, вы имеете в виду, слабая Греция, слабая экономика, с тем бардаком, которая была в экономике этой страны, потянула в эту бездну другие страны, банки. У нас пока этого нет. Поэтому нам бояться нечего. Но слабая экономика, она влияет и на более сильные экономики, создаёт проблемы для этих государств. Поэтому, принимая решение, мы будем это учитывать. Но это не завтрашнего дня проблема.