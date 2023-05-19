В двусторонних отношениях Беларуси и Никарагуа необъятный край работы. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с министром иностранных дел этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Денис Монкада Колиндрес находится с двухдневным рабочим визитом в Беларуси.

Нас связывают почти 30-летние дипотношения. Беларусь и Никарагуа активно сотрудничают в рамках международных организаций. Никарагуа входит в состав группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми, которая создана по инициативе Беларуси в ООН. Впрочем, мы согласованно взаимодействуем и в рамках других международных площадок. Что касается экономических отношений, цифры товарооборота пока очень скромные. Однако в наших силах в будущем это изменить. Тем более положительные примеры сотрудничества со странами Центральной Америки и Беларуси есть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я, когда думаю о Никарагуа, всегда думаю о том, что это такая далекая и такая близкая для нас страна. Если давать в общем оценку наших отношений, должен сказать, что у нас необъятный край работы. Нам очень многое предстоит сделать, чтобы вывести наши отношения на самый высокий уровень. Примеры тому есть. Возьмите Кубу, Венесуэлу, другие государства Латинской Америки, с которыми мы имеем очень тесные не только политические, но и торгово-экономические отношения. Думаю, что нам надо это сделать с Никарагуа. Для того чтобы иметь такие добрые, тесные отношения, у нас сегодня есть все. И даже легендарный руководитель Никарагуа, которого мы все любим и уважаем в Беларуси. Я попрошу передать самые теплые слова Даниэлю Ортеге от имени белорусского народа, от меня лично. Мы восхищены его политической деятельностью.

Денис Монкада, министр иностранных дел Никарагуа:

Большой привет от команданта Даниэля Ортеге, братский привет! Самые наилучшие пожелания. Большое спасибо, господин Президент, друг, товарищ, близкий нам человек. Вся наша делегация приветствует вас со всем теплом, со всей благожелательностью!