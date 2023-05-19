Лукашенко о сотрудничестве Беларуси и Никарагуа: у нас необъятный край работы

У нас необъятный край работы. Очень многое нужно сделать, чтобы вывести отношения стран на высокий уровень. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 19 мая, во время встречи с главой Министерства иностранных дел Никарагуа Денисом Монкада, пишет БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил, что примеры сотрудничества Республики Беларусь с государствами Латинской Америки уже есть. В качестве примера Александр Лукашенко привел Кубу, Венесуэлу и другие страны, с которыми у Беларуси налажены тесные политические и торгово-экономические отношения. Президент отметил, что такое же взаимодействие нужно наладить с Никарагуа.

Лукашенко обратил внимание, что для сотрудничества между странами условия созданы. Все, в чем нуждается Никарагуа в Беларуси, есть в избытке. «Мы должны наладить отношения. Это дело времени», – подчеркнул Президент Беларуси.



Во время встречи Александр Лукашенко попросил министра передать самые теплые слова президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге от имени белорусов и себя лично. «Мы восхищены его политической деятельностью», – сказал белорусский лидер.