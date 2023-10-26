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Лукашенко заявил, что является ярым сторонником сохранения Евросоюза

26 октября 2023 09:35
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 26 октября, во время встречи с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петром Сийярто подтвердил, что является ярым сторонником сохранения Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера. 

Глава государства отметил, что такой позиции он придерживается несмотря на санкционную политику, которую ведут в Евросоюзе в отношении нашего государства. «Почему-то в ЕС считают, что Беларусь является ярым противником Европейского союза», – сказал Президент. 

Лукашенко объяснил, почему он за сохранение Евросоюза: ЕС вместе с Америкой, КНР, Россией, в какой-то степени Индией являются сильными опорами существования нашей планеты. «Если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех», – отметил белорусский лидер.

# Государственная политика # Александр Лукашенко # Петер Сийярто

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