Азарёнок: если Лукашенко – это возвышение человека, то змагарство – втаптывание индивидуальности в шакалью стаю

Встреча поколений во Дворце Независимости стала поводом для глубокого философского разговора с Президентом. В архитектуре столицы в государственной политике заложено то, что мы несем в мир – созидание и чистоту. Григорий Азаренок о мировоззренческих смыслах белорусской государственности в рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

А давайте о философии. О духе. Точнее о двух духах. Первый – мира и созидания, иерархии, восхождения, рождения жизни. И о втором – духе тьмы, разрушения, бунта, мятежа, духе злобы поднебесной. Том, чье имя – человекоубийца от века, дьявол, и детях его. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Оболганному, оклеветанному, запрещенному много лет импотентами и дегенератами Василию Розанову слово: никогда не настанет в революции того окончательного, когда человек говорит «Довольно. Я счастлив! Сегодня так хорошо, что не надо завтра. И всякое «завтра» его обманет и перейдет в «послезавтра». В революции нет радости. И не будет. Радость – слишком царственное чувство, и никогда не попадет в объятия этого лакея.

Григорий Азаренок:

Вот как хорошо. Царственное чувство, когда день за днем, молитва за молитвой, дело за делом, любовью и трепетом, созидается держава. Когда разбиваются парки, а не грязные майданы, когда прокладываются дороги в деревни, а не вымирает она, став нерентабельной, нерыночной, когда выпускаются свои машины, а не деривативы, акции, спекуляции, ростовщические воровские пузыри, походящие на слюни разбитого пьянством и аморальщиной революционера. А посредине духа мира и созидания – непременно Дворец, а не капище мировому идолу. Народный Дворец – и есть воплощение этого царственного чувства, и там нет места безбожному, беззаконному, безнравственному лакею, хоть и рядится он в напыщенные кафтаны шляхты. Подробнее в видеоматериале. Есть у Василия Белова книга «Лад». О крестьянской, православной философии, о том, что каждой вещи – свое место, и это глубоко неслучайно, о том, как истинно русский, глубинно славянский человек вокруг себя претворяет безобразный хаос в стройный космос. Словно по этой великой книге бытия действует, живет, созидает Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не сторонник перегружать территорию, Вы видите: Минск, несмотря на то, что это центр Европы, не захламлен разного рода зданиями. Происходит это благодаря тому, что все более-менее значимые здания в столице без предварительного согласования с Президентом не возводятся. Мэр Минска, специалисты вырабатывают какую-то концепцию, приходят: на стол – вот так вот будет действовать. Так идея была предложена этого проспекта и прочее-прочее. Это долгий процесс: спорим, я с чем-то не соглашаюсь, они убеждают. Было поручено мэру Минска внести предложение: как все это сделать уютно. Не думаю, что мы тут что-то будем строить. Здесь нечего строить, есть Парк Победы, есть Комсомольское озеро. Была поставлена задача – обустроить, сделать уютно. Я еще раз говорю: я не вижу тут дополнительно какого-то строительства.(Подробнее).

Забавно, но я радуюсь, что людям есть куда прийти. Вот они перешли дорогу и отдыхают на берегу Комсомольского озера. Музей Великой Отечественной войны, созвучно, памятник Освободителям Минска – все это в комплексе. Дальше узкая полоска чего там построена? Ничего не построишь и Дворец Независимости. Надо трепетно относиться к этому творению. От сюда и порядок, и чистота в стране. Я очень жестко требую, чтобы это было. Усилим в этом направлении, и я попросил, чтобы спроектировали здесь так называемый Зимний сад. Пусть он не похож на сад, но уголочек получился неплохой, даже рыбу потом туда запустили, я надеюсь, она жива. В «Зимнем саду» меня лет пять, может, больше не было – я не захожу туда. Иногда посмотрю туда: порядок? – Порядок. По телевизору показывали эту рыбу – я увидел – жива значит.

Григорий Азаренок:

Чистота – вот национальная идея Белой Руси. Чистота дорог, улиц, чистота жилищ, чистота помыслов, чистота отношений, чистота, в бушующей мировой свалке. Но грязь не желает видеть чистоты. А золотые купола кому-то черный глаз слепили, ты раздражала силы зла, и видно так их довела, что ослепить тебя решили. Мировая грязь – многолика, мощна, организована. Писал Иван Лукьянович Солоневич – тот страшный и умный дух разрушения заперт в Европе, как в магической бутылке – и он рвется наружу. В нем нет ничего магического. Это есть силы организованных подонков Европы, которые зарвались слишком далеко и отступления которым нет. Им в унисон вибрируют вожделения подонков всего человечества. И эти подонки уже имеют не только свою философию, но и свою организацию, и свою военную точку опоры. От борьбы с духом зла не уйдет никто в мире, ибо этот дух претендует на мировое господство и почти половину пути к этой цели уже прошел.

И если дух созидания и мира возвышает человека, заставляет его раз за разом идти наверх, наверх, к небу, к куполам, крестам и звездам, создавать вокруг себя прекрасное, то мировая свалка тянет всех на дно. И не случайно в каждой змагарской хате – свинюшник, сивушник, наблевано, нагажено – это и есть те самые подонки по Солоневичу, демократы – по-нынешнему.

Григорий Азаренок:

Удивительно совпадают все их поколения в истории. Ну разве не о таком вот персонаже писал Бехтеев Он идет, великий Хам,

Многорукий, многоногий,

Многоглазый, но безбогий.

Беззаконный, чуждый нам. Слышим, слышим – это он

С грубой наглостью смеется;

Это он галдит, плюется

И смердит со всех сторон. Посмотри – он на глазах

Топчет розы, рушит здания,

Вековые изваянья

Повергая дерзко в прах. И всегда болтающиеся сифилические оконечности этого хама покрывает фиговым листком ничего не значащих слов такая же грязная интеллигенция. И если Лукашенко – это возвышение человека, то змагарство – мировая мусорка, это его постоянное унижение, втаптывание индивидуальности в безликую шакалью стаю.

Григорий Азаренок:

Снова Иван Лукьянович. Что же касается унижения, то оно пронизывает собою все революционные дни. Вы обязаны стать винтиком в машине революции. Вы обязаны отдать ей и вас самих, и вашу жену, и ваших детей. Вы обязаны отдать ей ваш труд и даже ваш энтузиазм. А если энтузиазма у вас нет – вы обязаны его инсценировать. Вы больше не человек, вы только бездушное и бессловесное орудие в руках апостолов духа разрушения. Вы меньше, чем домашнее животное, ибо животное стоит денег, а вы не стоите ни копейки. Гениально. Помните это? Вышли все, спортсмены, ученые, дыпляматы, театралы, телеведущие, ойтишники, и вы не имеете права не выйти, вы обязаны, это наш город, прочь, совки, и плевать, что перекроем дорогу, и плевать, что не спит бабушка с диабетом, а мать не может уложить ребенка – плевать, плевать, на все плевать, мы здесь власть. В красной пляске круговой

Храмы я, смеясь, разрушу;

Вырву сердце, вырву душу

У живущих головой. Я заставлю пред собой

Колебаться в страхе троны;

Я к ногам своим короны

Брошу с дьявольской хулой. Позабудьте навсегда

Знанья, роскошь и искусства:

Я вам дам иные чувства,

Чувства, чуждые стыда. Так иди ж на общий пир,

Зверь стобрюхий, многоликий;

Я – ваш царь, я – Хам великий;

Я сотру культурный мир!..»