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Главы МИД Беларуси и России обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества в Минске

25 октября 2023 19:11
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Сергей Алейник и Сергей Лавров провели сегодня встречу в Минске. Глава внешнеполитического ведомства России прибыл в Беларусь для участия в международной конференции высокого уровня на тему евразийской безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы МИД Беларуси и России обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества в Минске-1

Во время диалога министры иностранных дел обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества и международной повестки дня. Особенно была подчеркнута важность интенсивных двусторонних контактов на самых разных уровнях. Кроме того, главы МИД Беларуси и России сверили часы по вопросам взаимодействия в международных организациях и интеграционных объединениях, ко всему обсудили подготовку к предстоящему в декабре совместному заседанию коллегий министерств иностранных дел двух стран.

# Международная политика # Сергей Алейник # Сергей Лавров # Фотофакт

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