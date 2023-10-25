Главы МИД Беларуси и России обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества в Минске

Сергей Алейник и Сергей Лавров провели сегодня встречу в Минске. Глава внешнеполитического ведомства России прибыл в Беларусь для участия в международной конференции высокого уровня на тему евразийской безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время диалога министры иностранных дел обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества и международной повестки дня. Особенно была подчеркнута важность интенсивных двусторонних контактов на самых разных уровнях. Кроме того, главы МИД Беларуси и России сверили часы по вопросам взаимодействия в международных организациях и интеграционных объединениях, ко всему обсудили подготовку к предстоящему в декабре совместному заседанию коллегий министерств иностранных дел двух стран.