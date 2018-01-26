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Президент о посредничестве: «Мы огромные деньги теряем, вот здесь самая коррупция»

26 января 2018 15:13
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Новости Беларуси. Президент требует окончательно разобраться с проблемой посредничества как в фармацевтической отрасли, так и в других сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент о посредничестве: «Мы огромные деньги теряем, вот здесь самая коррупция»-1

Об этом Александр Лукашенко заявил 26 января, посещая фармацевтическое предприятие «Минскинтеркапс». Порой заработок посредников составляет половину от цены товара, поэтому проблема действительно острая. Тем более, сейчас в мире идет жесткая борьба за рынки и ценовая конкуренция.

Президент о посредничестве: «Мы огромные деньги теряем, вот здесь самая коррупция»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если товар стоит 100 рублей, 50 рублей – посреднику. Нам это надо? Это удорожает товар! Почему мы не занимаемся этим вопросом? Вон, у Шуневича спросите или у Вакульчика, они вам расскажут, откуда все проблемы. Проблемы в посредниках. Покупают за рубль, продают за 10 рублей. 9 рублей – это посредники: кому-то платят, кому-то дают. Если мы разрешаем какое-то посредничество, пусть министр или губернатор поставит свою подпись. Он и ответит за это потом.

Президент о посредничестве: «Мы огромные деньги теряем, вот здесь самая коррупция»-7

Мы огромные деньги теряем. Вот здесь самая коррупция, отсюда берут деньги на взятки и прочее. Поэтому вопрос посредничества – очень важный вопрос. Еще раз подчеркиваю: бывает, где-то без посредников не обойтись. Бывает. Но это уже министр пусть изучает.

Президент о посредничестве: «Мы огромные деньги теряем, вот здесь самая коррупция»-10

Кроме того, Александр Лукашенко поручил взять под жесткий контроль оборот и производство в стране лекарственных средств. Уже в первом полугодии в Беларуси должна быть создана монополизированная, прозрачная и подконтрольная система. Как доложили Президенту, в 2017 году в Беларуси произведено фармпродукции на сумму более миллиарда рублей. А это практически в 4 раза больше, чем еще пять лет назад. За этот же период освоен выпуск почти 800 новых лекарств. К этому времени в стране обеспечена лекарственная безопасность.

Президент о посредничестве: «Мы огромные деньги теряем, вот здесь самая коррупция»-13

Лукашенко поручил полностью монополизировать производство лекарств в стране

# Коррупция # Александр Лукашенко # Фотофакт

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