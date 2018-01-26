Президент о посредничестве: «Мы огромные деньги теряем, вот здесь самая коррупция»

Новости Беларуси. Президент требует окончательно разобраться с проблемой посредничества как в фармацевтической отрасли, так и в других сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом Александр Лукашенко заявил 26 января, посещая фармацевтическое предприятие «Минскинтеркапс». Порой заработок посредников составляет половину от цены товара, поэтому проблема действительно острая. Тем более, сейчас в мире идет жесткая борьба за рынки и ценовая конкуренция.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если товар стоит 100 рублей, 50 рублей – посреднику. Нам это надо? Это удорожает товар! Почему мы не занимаемся этим вопросом? Вон, у Шуневича спросите или у Вакульчика, они вам расскажут, откуда все проблемы. Проблемы в посредниках. Покупают за рубль, продают за 10 рублей. 9 рублей – это посредники: кому-то платят, кому-то дают. Если мы разрешаем какое-то посредничество, пусть министр или губернатор поставит свою подпись. Он и ответит за это потом.

Мы огромные деньги теряем. Вот здесь самая коррупция, отсюда берут деньги на взятки и прочее. Поэтому вопрос посредничества – очень важный вопрос. Еще раз подчеркиваю: бывает, где-то без посредников не обойтись. Бывает. Но это уже министр пусть изучает.