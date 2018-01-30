Белорусы получают меньше всех отказов на предоставление визы: Макей и Хан обсудили либерализацию визового режима

Новости Беларуси. Несмотря на краткосрочность визита еврочиновника в Беларусь, программа пребывания была насыщенная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече в МИД среди приоритетных направлений двустороннего сотрудничества затрагивалась тема либерализации визового режима и реадмиссия. Переговоры по этому поводу ведутся, однако есть ряд «чувствительных» вопросов, которые требуют дальнейшего обсуждения.

Владмир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Я убежден, что мы найдем развязку тех вопросов, которые еще пока остаются в нашей повестке дня, и по мере дальнейшего прогресса в развитии наших отношений, мы придем к необходимости подписания этих соглашений о либерализации визового режима и реадмиссий.

По словам министра иностранных дел, Беларусь возглавляет рейтинг стран по количеству выдаваемых шенгенских виз. Именно граждане нашей страны получают меньше всего отказов в ее предоставлении.